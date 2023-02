La fiction Resta con me prende il proprio titolo dalla canzone “Resta cu’mme” di Pino Daniele: e non a caso, Napoli è la location scelta per questa nuova serie tv, nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, già noto in Rai per prodotti di successo come I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Anche questi elementi suscitano molta attesa verso Resta con me ed il suo cast, formato da numerosi volti noti al pubblico della fiction Rai e non solo.

A cominciare dal protagonista, Francesco Arca, volto che ha lavorato in numerose serie tv e che recentemente è comparso in Fosca Innocenti. Al suo fianco, Laura Adriani, già vista in Squadra Mobile ed in A Casa Tutti Bene-La serie. È invece al debutto sul piccolo schermo il giovane Mario Di Leva, che ha conquistato in breve tempo anche il pubblico del Festival di Sanremo durante la sua ospitata insieme ad Arca. Ma scopriamo insieme il cast completo e gli attori di Resta con me.

Resta con me, il cast

Il protagonista e la sua famiglia

Francesco Arca è Alessandro Scudieri

Il vicequestore aggiunto Scudieri è un brillante investigatore che non si arrende mai, sempre pronto a dedicarsi anima e corpo alle indagini. È la punta di diamante della Squadra Mobile di Napoli, ma quando, per inseguire una pista, rimane coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola (Laura Adriani), incinta, chiede il trasferimento all’Unità di Intervento Notturna. Lavorare di notte, però, non gli impedirà di continuare a indagare sulla banda della lancia termica, responsabile di tutto quello che gli è successo.

Laura Adriani è Paola Montella

È giudice presso il Tribunale dei Minori di Napoli. Nel lavoro è sempre stata guidata da intransigenza e serietà, ma la perdita del bambino che lei e Alessandro aspettavano ha rimesso tutta la sua vita in discussione. Non riesce a perdonare Alessandro, che ritiene responsabile dell’accaduto, ma dentro di sé non ha mai smesso di amarlo. L’arrivo nella loro vita di Diego, un bambino rimasto solo al mondo, le sembrerà soltanto peggiorare le cose, salvo poi scoprire che l’aiuterà a ritrovare sé stessa e la speranza di un futuro.

Mario Di Leva è Diego Russo

Diego ha undici anni ed è un bambino vispo e intelligente. Dopo la morte di suo papà Gennaro (Luca Gallone), che lo ha cresciuto da solo, Alessandro lo porta a casa sua, dove Diego spera di trovare una nuova famiglia pronta ad accoglierlo. Sì, perché nonostante quei suoi atteggiamenti da ragazzino ribelle, rissoso e irruente, Diego è sensibile, generoso e ha tanto bisogno d’affetto.

Raffaella Rea è Gemma Montella

È la sorella maggiore di Paola e Vittoria (Liliana Bottone). Sposata, con due figli, Gemma fa di tutto affinché la sua vita e la sua famiglia possano definirsi con una sola parola: “perfette”. È una donna chic, sempre elegante e raffinata, con un gran gusto nel vestire, e frequenta i salotti del jet set napoletano in cui le amicizie sono di circostanza. Soltanto con le sorelle riesce ad avere un rapporto genuino e più profondo della mera apparenza, perché Paola e Vittoria sono le uniche a saperle perdonare la “perfezione”.

Liliana Bottone è Vittoria Montella

Ultima delle sorelle Montella, è una ragazza sincera e spontanea, che vive tutto (anche le relazioni) con leggerezza. Gemma non perde mai l’occasione per spingerla a mettere la testa a posto, ma Vittoria non si sente affatto in difetto col suo modo di vivere e non la prende nemmeno mai troppo sul serio. È sempre presente e disponibile per le sorelle, che sanno di poter contare su di lei in qualsiasi momento.

L’Unità di Intervento Notturna

Antonio Milo è Salvatore Ciullo

Burbero, severo, irascibile: così appare Salvatore Ciullo, agente dell’Unità di Intervento Notturna. Eppure, sotto la scorza di uomo intrattabile, si cela una persona intelligente, comprensiva e con un fortissimo rispetto per la legalità. Spesso è diffidente e sospettoso verso chi non conosce, perché Salvatore è a tutti gli effetti “poliziotto dentro” ma, conoscendolo, è impossibile non accorgersi del suo gran cuore.

Chiara Celotto è Linda Fiore

Linda è la giovane agente della Mobile che fa coppia con Salvatore all’Unità di Intervento Notturna. Istintiva, piena di talento e appassionata del suo lavoro, ha alle spalle un difficile passato di tossicodipendenza a cui Salvatore –il solo, in Polizia, a conoscere la sua storia– l’ha strappata insieme alla moglie Laura. Alessandro è stato suo insegnante al corso d’addestramento e lei, fin da subito, se ne è innamorata. Ora che ogni notte se lo ritroverà accanto, Linda dovrà fare i conti non solo con i casi da risolvere, ma anche con i propri sentimenti.

La squadra di Alessandro

Maria Pia Calzone è Nunzia Raimondi

Dopo la mancata promozione a questore, Nunzia ha chiesto il trasferimento a Ischia per cambiare vita assieme al marito. È ancora lei il capo della Squadra Mobile di Napoli, ma la delusione l’ha portata, a poco a poco, a disinteressarsi delle indagini e persino dei suoi agenti. Per risolvere il caso della banda della lancia termica, però, Nunzia dovrà riscoprire la passione per il lavoro e tornare a guidare la sua squadra in modo attento e presente.

Arturo Muselli è Marco Palma

Marco non ha mai avuto le idee chiare su che cosa volesse diventare nella vita, ma si è lasciato trascinare dagli eventi. Cresciuto nei vicoli di Napoli insieme agli amici di sempre, Alessandro e Gennaro, si è guadagnato la nomina a vicequestore aggiunto, ma la fine della relazione con Ilaria e il trasferimento di Alessandro all’Unità di Intervento Notturna fanno crollare il mondo che con tanta fatica si è costruito. Marco saprà dimostrare di essere l’uomo equilibrato che vorrebbe?

Amedeo Gullà è Stefano D’Angelo

Stefano sogna di diventare vicequestore, proprio come Alessandro, poliziotto che stima e ammira. È ancora molto giovane, ma si è sempre dimostrato pronto all’azione, pieno di voglia di fare e imparare e sempre disponibile alla collaborazione coi colleghi. Tuttavia, ultimamente ha un atteggiamento evasivo e indolente che suscita più di qualche preoccupazione.

Angela Ciaburri è Alessia Spada

Non è un momento facile per Alessia, che sta affrontando il divorzio dal marito e le questioni legate alla custodia dei figli. Forse per questo, tra gli agenti della Mobile, lei è quella che soffre di più, perché le sembra che il rapporto fraterno che li ha sempre uniti si sia spezzato. Impulsiva e senza peli sulla lingua, spesso la sua schiettezza rischia di essere scambiata per insolenza. Soprattutto dalla Raimondi.

Claudia Tranchese è Ilaria D’Angelo

Sorella di Stefano, è un’agente di Polizia. Benché sia stata lei a lasciare Marco, non è riuscita a dimenticarlo e a voltare pagina. È sensibile e onesta e il suo obiettivo sarebbe solo quello di una vita serena.