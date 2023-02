Un poliziesco dalle tinte romantiche, con un protagonista-eroe pronto a tutto per riprendersi la sua vita: è la base di Resta con me, la nuova fiction di Raiuno in arrivo in prima serata con protagonista Francesco Arca. Se gli ingredienti vi incuriosiscono, proseguite nella lettura!

Resta con me, quando va in onda?

La fiction (presentata inizialmente con i titoli Mai più come prima e Angeli della notte) va in onda a partire da domenica 19 febbraio 2023, alle 21:25, su Raiuno. La serie prende quindi il posto di Lolita Lobosco 2.

Resta con me, la trama

La vita sorride ad Alessandro Scudieri (Francesco Arca), brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi.

Andrebbe tutto bene, se non fosse che a volte bisognerebbe non spingersi oltre i limiti stabiliti e sfidarli. La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola (Laura Adriani), Giudice presso il Tribunale dei minori.

Sarà il loro matrimonio a pagare il prezzo più alto e a spezzarsi: Paola, dopo avere scoperto che Alessandro stava seguendo di nascosto una pista e che è stata proprio questa indagine a metterli in pericolo, lo lascia. Catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra al contrario allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba.

Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi stanno per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada l’irreparabile e giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova qualcuno che tenta di sabotarne le mosse? Servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e riprendersi, forse, la propria vita, ma anche salvare un bambino che si affeziona molto a lui e che. ha bisogno di una famiglia.

Resta con me, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della serie tv sono otto, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno le manda in onda due per volta per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va quindi in onda il 12 marzo.

Resta con me, il cast

Ad interpretare il protagonista c’è Francesco Arca, appena visto in Fosca Innocenti 2. L’attore sarà affiancato da attori molto noti agli amanti della fiction italiana.

Francesco Arca è Alessandro Scudieri

Laura Adriani è Paola

Antonio Milo

Maria Pia Calzone

Arturo Muselli

Raffaella Rea

Liliana Bottone

Mario Di Leva

Chiara Celotto

Amedeo Gullà

Angela Ciaburri

Claudia Tranchese

Resta con me, regista

A dirigere gli otto episodi è Monica Vullo, regista che per il piccolo schermo ha già diretto Distretto di Polizia, Codice Rosso, Don Matteo, Un Passo dal Cielo, Il Paradiso delle Signore, Oltre la soglia ed I Bastardi di Pizzofalcone.

Resta con me, sceneggiatori

La serie è nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. L’head writer è Donatella Diamante (Fiori sopra l’inferno), sceneggiatrice insieme a Mario Cristiani, Giovanni Galassi, Fabrizia Midulla, Angelo Petrella e Tommaso Renzoni. La fiction è una co-produzione Rai Fiction-Palomar, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra.

Resta con me, dov’è stato girato?

La serie è stata girata a Napoli, città in cui sono ambientate le puntate.

Resta con me su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Resta con me in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.