Questa sera torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini, impegnata nella seconda partita di qualificazione agli Europei in programma il prossimo anno. Malta-Italia si giocherà a partire dalle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta dal National Stadium-Ta’ Qali di Malta su Rai1. Ad occuparsi della telecronaca saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Tiziana Alla a bordocampo.

Lo studio pre (dalle ore 20.30) e post partita sarà condotto da Alessandro Antinelli, con Lele Adani in veste di commentatore. Le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi. A seguire lo speciale del Tg1 dal titolo Er gol de Turone era bono.

Per gli azzurri (attualmente scivolati all’ottavo posto del ranking Fifa per le Nazionali) si tratta di una gara da vincere senza se e senza ma. Dopo la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra, infatti, la selezione di Mancini deve fare punti per non mettere a rischio la qualificazione a Euro 2024 (si qualificano le prime due di ogni girone). Attualmente l’Italia campione d’Europa in carica è ultima con Ucraina (che non ha ancora giocato) e Malta (allenata dal tecnico italiano Michele Marcolini) e dietro Inghilterra e Macedonia del Nord.

Gli azzurri sono favoriti al successo stasera, considerando che a Malta hanno sempre vinto nella loro storia, segnando almeno due reti in tre dei quattro precedenti. Nel dettaglio Malta e Italia si sono sfidate in 8 occasioni; gli azzurri hanno segnato nel complesso 21 gol concedendone solo 2 agli avversari. Le ultime due sfide risalgono al girone di qualificazioni per Euro206 e sono state vinte entrambe per 1-0 dalla Nazionale Italiana, allora allenata da Antonio Conte.