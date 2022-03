Sapevamo già che il connubio Vanessa Incontrada-fiction fosse una garanzia di ascolti e di interesse da parte del pubblico: non stupisce, quindi, che Fosca Innocenti 2 si farà. La seconda stagione della serie tv che vede l’attrice e conduttrice spagnola nei panni della protagonista è già una realtà in quel di Mediaset: curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Fosca Innocenti 2 si farà

A confermare una seconda stagione della fiction è stata la stessa Incontrada mesi prima che andasse in onda: intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni in occasione del suo debutto dietro il bancone di Striscia la Notizia, l’attrice infatti parlò dei suoi prossimi impegni raccontando che dopo Zelig, il teatro ed un film “inizierò a girare la seconda stagione di Fosca Innocenti”.

Gli ascolti, d’altra parte, premiano questa scelta da parte di Mediaset di puntare su un seguito prima ancora della trasmissione della prima stagione. La media dei primi tre episodi è stata infatti di 3,5 milioni di telespettatori (17% di share).

Fosca Innocenti 2, quando va in onda?

Difficile dire quando sarà l’uscita dei nuovi episodi da parte di Canale 5, ma considerato che Mediaset ha ordinato la seconda stagione con largo anticipo, i tempi potrebbero ridursi e potremmo vedere Fosca Innocenti 2 già nel 2023, magari ad inizio anno.

Fosca Innocenti 2, trama

Difficile pensare ad uno stravolgimento della trama della serie, che si basa su dei gialli combinati con la commedia romantica. Anche la seconda stagione, quindi, vedrà Fosca indagare grazie al suo particolare fiuto ai vari casi intorno ad Arezzo, mentre qualche sorpresa potrebbe arrivare dalla sua relazione con Cosimo (Francesco Arca) che, nella prima stagione, si è rivelato essere più di un semplice amico, anche se la protagonista ha fatto fatica ad ammetterlo.

Fosca Innocenti 2, cast

Alla guida del cast della seconda stagione ritroviamo Vanessa Incontrada, mentre non ci sono notizie sul resto degli attori ed attrici che la affiancheranno. Salvo qualche colpo di scena, dovrebbero essere confermati tutti gli interpreti principali visti nella prima stagione con, magari, qualche aggiunta per dare linfa a nuove storie.

Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti

Francesco Arca è Cosimo

Giorgia Trasselli è Bice

Desirée Noferini è l’Agente scelto Giulia De Falco

Cecilia Dazzi è l’Ispettrice Rosa Lulli

Francesco Leone è l’agente Pino Ricci

Irene Ferri è il Pubblico Ministero Giuliana Perego

Claudio Bigagli è il Dott. Fontana, il medico legale

Maria Malandrucco è Susy

Fosca Innocenti 2, quante puntate sono?

Ancora ignoto il numero di episodi, ma potrebbe essere lo stesso della prima stagione, ovvero quattro, ciascuno della durata di cento minuti circa ed in onda per quattro prime serate.

Fosca Innocenti 2, regia e sceneggiatori

Alla regia potremmo ritrovare Fabrizio Costa, che ha già diretto la prima stagione, così come alla sceneggiatura Dido Castelli e Graziano Diana. La serie è una produzione Rti con Banijay Studios Italy.

Fosca Innocenti 2, dov’è stato girato?

Arezzo e la Toscana dovrebbero rimanere protagoniste anche della seconda stagione, soprattutto nelle scene in esterni, mentre gli interni sono stati girati a Roma. La prima stagione ha goduto del contributo della Toscana Film Commission, della Fondazione Arezzo Intour e del Comune di Arezzo.

Fosca Innocenti 2, dove vederlo?

Sarà possibile vedere la seconda stagione di Fosca Innocenti durante la sua messa in onda televisiva su Canale 5, oppure in streaming su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile rivedere la prima stagione.