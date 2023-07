Raiuno si affida, per le domeniche estive, alla replica di una fiction andata in onda sei anni fa in autunno: Scomparsa vede Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno protagonisti di un mistero intorno alla sparizione di una ragazza, le cui indagini portano a galla vari segreti delle persone che popolano la comunità in cui sono raccontati i fatti. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Scomparsa, puntate

Prima puntata, 2 luglio 2023

Primo episodio

Nora Telese, psichiatra infantile, e la figlia adolescente Camilla si sono trasferite da poco da Milano a San Benedetto del Tronto. Le due hanno un rapporto di grande complicità e la loro vita scorre serena fino alla notte in cui Camilla e la sua amica Sonia non fanno ritorno a casa.

Secondo episodio

Coordinate dal Vice Questore Nemi, le ricerche sulla scomparsa di Sonia e Camilla continuano. Guidata dai suoi sospetti, Nora scopre aspetti sconosciuti e impensabili della personalità di sua figlia mentre, a complicare la situazione, arriva una telefonata anonima in una radio locale.

Scomparsa, la trama

Scomparsa Una tranquilla città di provincia, un giorno come tanti altri e una figlia che all’improvviso scompare.Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno in Scomparsa, da Lunedì 20 Novembre 21.25 #Rai1 #Scomparsa Posted by Rai1 on Thursday, November 16, 2017

Nora Telese (Vanessa Incontrada), madre single di Camilla (Eleonora Gaggero), è una psicologa che si è appena trasferita a San Benedetto del Tronto. Una sera di primavera, Camilla e la sua amica Sonia Iseo (Pamela Stefana) si recano a una festa del loro liceo, senza mai fare ritorno. Le ragazze sembrano sparite nel nulla.

Subito iniziano le ricerche delle due adolescenti: delle indagini si prende carico il Commissario Capo della locale stazione di polizia, Giovanni Nemi (Giuseppe Zeno). Anche la comunità di San Benedetto si mobilita per cercare le due ragazze, ma il passare dei giorni, senza notizie, fa presagire il peggio. Inizia così una corsa contro il tempo che porterà a galla segreti del passato e sconcertanti verità.

Quante sono le puntate di Scomparsa?

In tutto, gli episodi della miniserie sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti, andati in onda tra il novembre e dicembre 2017. Raiuno li ripropone in replica da domenica 2 luglio 2023 per sei prime serate ed altrettante settimane: il finale va in onda il 6 agosto.

Scomparsa, il cast

Vanessa Incontrada è Nora Telese: la protagonista, psicologa che da qualche mese si è trasferita nella tranquilla cittadina di San Benedetto del Tronto con la figlia Camilla (Eleonora Gaggero);

Giuseppe Zeno è il Vicequestore Giovanni Nemi: colui che viene incaricato di indagare sulla scomparsa di Camilla. Nella vita privata sta attraversando un difficile momento: la moglie Annalisa (Elisabetta Pellini), infatti, lo ha lasciato solo con il figlio Lorenzo (Niccolò Calvagna);

Eleonora Gaggero è Camilla: la figlia di Nora, che scompare misteriosamente;

Pamela Stefana è Sonia Iseo: ragazza di San Benedetto del Tronto che in breve tempo diventa la migliore amica di Camilla e che, anche lei, sparisce;

Luigi Di Fiore è Fausto Iseo: padre di Sonia;

Fiorenza Tessari è Marianna Iseo: madre di Sonia;

Alberto Molinari è Ugo Turano: a capo di una catena di farmacie e sponsor della squadra di pallavolo in cui giocano Camilla e Sonia;

Euridice Axen è Olga Turano: moglie di Ugo, proprietaria di una boutique d’alta moda, che desidera da sempre avere un figlio con il marito;

Simon Grechi è Davide Giuliano: maestro di windsurf sposato con la candidata sindaca Monica (Clotilde Sabatino), nonché miglior amico di Giovanni;

Germana Botta è Arianna Guarienti: speaker radiofonica che si appassiona alla ricerca delle ragazze;

Sandra Ceccarelli è Gilda: sensitiva che sostiene di essere in contatto con le due ragazze;

David Sef è Amir Ikri: gestore di un ristorante etnico molto frequentato e sposato con Linda (Alessia Lamoglia), figlia dell’Ispettore Nicola Balestri (Luigi Petrucci);

Romano Reggiani è Andrea Pasini: amico d’infanzia di Sonia ed una delle ultime persone ad averla vista;

Michele De Virgilio è il Prof. Aurelio Pasini: Primario di Chirurgia nell’ospedale di San Benedetto del Tronto con un passato in Iraq;

Saul Nanni è Arturo Trasimeni, detto “Armadillo”: un giovane dal passato difficile, causato dalla tossicodipendenza del padre Riccardo (Fabio Camilli), a cui anni prima era stata tolta la patria potestà del figlio;

Federico Russo è Luca Rebeggiani: un ragazzo viziato e con alcuni problemi psicologici, che lo hanno portato a diventare spacciatore ed ad allontanarsi dalla madre Marta (Maria Rosaria Russo), che si occupa de “Il Medusa”, importante stabilimento balneario;

Marco Cocci è Giancarlo Ferrari: giornalista che convince il suo capo, Gloria Spiaggiari (Chiara Conti), ad occuparsi del caso;

Andrea Renzi è il Prof. Enrico Carezza: uomo del passato di Nora.

La serie è stata scritta da Peter Exacoustos e Maddalena Ravagli; la regia è di Fabrizio Costa. A produrre Endemol e Rai Fiction.

Dove è stata girata la fiction Scomparsa?

Le riprese sono stati effettuate tra San Benedetto del Tronto, per gli esterni, e Roma, per gli interni, dal maggio all’ottobre 2016. In particolare, le riprese nella città marchigiana sono durate quattro settimane. Tra le location, l’edificio storico Palazzina Azzurra, che è stata usata per rappresentare un istituto scolastico.

Quante stagioni Scomparsa?

Scomparsa è una miniserie, composta quindi da una sola stagione. La Rai non ha infatti ordinato Scomparsa 2.

Come finisce la serie televisiva Scomparsa?

Le indagini di Giovanni, aiutato da Nora, portano a scoprire che Camilla e Sonia avevano partecipato ad un festino in cui uomini adulti incontravano ragazzine. Camilla viene ritrovata in una buca in un bosco ed operata d’urgenza, mentre Sonia è stata uccisa. Grazie alla testimonianza di Camilla, si scopre che l’assassino è il Dott. Pasini, impazzito dopo la morte della moglie. Ma lungo la storia viene ucciso anche Davide, dal padre di Sonia, dopo che ha scoperto che la figlia aveva avuto una storia con lui.

Scomparsa su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Scomparsa in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La serie, essendo in replica, è già disponibile: a questo link la pagina ufficiale della miniserie.