Nelle scorse settimane su TvBlog abbiamo raccontato il rischio taglio, causa budget limitato, per alcuni programmi di Rai2. Lo abbiamo fatto partendo da Una pezza di Lundini, titolo ‘sorpresa’ della scorsa stagione tv. Secondo quanto apprendiamo, alla fine, sarebbe arrivato l’ok per una nuova edizione in seconda serata della trasmissione di Valerio Lundini, al via quasi sicuramente a marzo 2022. Una possibilità che già ai tempi avevamo considerato come concreta e che ora sembra praticamente certa.

Nella Rai2 di Massimo Lavatore, neo direttore ad interim della rete dopo l’addio di Ludovico Di Meo, le seconde serate avranno anche altri protagonisti. Stando a quanto ci risulta, tra questi ci sarà Francesca Fagnani, reduce dalla conduzione de Le Iene con Nicola Savino (con annessa rivelazione sulla regina del giornalismo). La giornalista tornerà su Rai2 con Belve. La collocazione in palinsesto dovrebbe essere confermata al venerdì, con partenza attualmente fissata per il 18 febbraio (il programma inizia poco prima delle 23.00, orario da ‘vera’ seconda serata).

Tra i ritorni ci sarà anche quello di Pierluigi Diaco, alla guida di Ti Sento, programma Rai cross-mediale (va in onda anche su Radio 2, ogni sera, dal lunedì al venerdì) che nella seconda stagione, terminata a novembre, ha fatto registrare il 3.4% di share di media (cioè un dato superiore alla media di rete in quella fascia). Anche per Diaco si profilerebbe la conferma della collocazione in palinsesto. Ti Sento, dunque, dovrebbe andare in onda il martedì da aprile 2022, probabilmente col traino della nuova edizione de La Caserma.

Ricordiamo che a fine dicembre 2021 la seconda serata di Rai2 ospiterà Bar Stella, il nuovo programma di Stefano De Martino (già registrato a Napoli), di cui nei giorni scorsi abbiamo svelato il cast.