In questi giorni si sono tenute a Napoli le registrazioni del nuovo programma tv di Stefano De Martino. Si intitola Bar Stella e andrà in onda su Rai2 in seconda serata a partire da martedì 28 dicembre.

Il titolo è un omaggio al locale del nonno in cui il ballerino è cresciuto a Torre Annunziata, il suo paese di origine.

Bar Stella 1994. pic.twitter.com/mwrMLKcBb9 — Stefano De Martino (@ste_demartino) July 8, 2020

TvBlog è in grado di anticipare i nomi dei componenti del cast della trasmissione che dovrebbe prevedere tre puntate (e non due, come inizialmente ipotizzato). Insieme a Stefano De Martino ci saranno i comici Herbert Ballerina e Francesco Arienzo, la performer di burlesque Adelaide Vasaturo, l’attrice Marta Filippi (@lacasadimarta), l’attore Giovanni Esposito (Mai dire gol, Pippo Chennedi Show, Neri Poppins) e Ambrosia, sorella della fashion blogger Gilda D’ambrosio, fidanzata/amica di De Martino.

Saranno loro, dunque, a formare la comitiva chiamata ad allietare il Bar Stella, di cui De Martino punta ad essere mattatore nel pieno delle festività natalizie. Ricordiamo che il ballerino in questa stagione tv avrebbe dovuto condurre lo speciale sui 60 anni di Rai2, ma alla fine la scelta è ricaduta su Emanuela Fanelli. Cosa lo attenderà nel 2022 è ancora oggi un mistero e non è da escludere che in questo senso conti anche il risultato (di ascolti e non solo) di Bar Stella, primo vero programma tv tutto suo (in precedenza ha condotto, tra gli altri, format solidi come Made in Sud e Stasera tutto è possibile).