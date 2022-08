L’autunno sembra lontano, ma è più vicino di quanto si possa pensare. Soprattutto negli ambienti televisivi, dove in queste calde settimane di agosto si stanno definendo i palinsesti, i programmi e le loro date di partenza. È il passo successivo alle presentazioni dei palinsesto, e la domanda che attanaglia i più fedeli di questo o quel programma è sempre quella: “Quando iniziano?”. Mediaset ha dato una risposto in merito a questa domanda, aggiornando il proprio calendario anche sui programmi di intrattenimento e di prima serata, in particolare quelli di Canale 5. Date comunicate da Publitalia e che, va detto, potrebbero essere soggette a nuove modifiche.

Se nelle settimane scorse, infatti, l’azienda di Cologno Monzese aveva annunciato la riprese in anticipo dei programmi di informazione e di approfondimento -complici le prossime elezioni politiche del 25 settembre-, ora è giunto il momento di dare uno sguardo agli altri programmi, soprattutto quelli che compongono il resto del palinsesto di Canale 5.

Iniziamo dal daytime: se la data di partenza di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque è confermata al 5 settembre, per i due programmi targati Maria De Filippi del pomeriggio di Canale 5 dovremo aspettare di più. Sia Uomini e Donne che Amici, infatti, prenderanno il via lunedì 19 settembre.

Retroscena Mediaset, sul tavolo la questione risparmi per la prossima stagione televisiva Restando nell’area del day time, ma guardando al fine settimana, da sabato 17 settembre rivedremo Silvia Toffanin e Verissimo, anche quest’anno nel doppio appuntamento del sabato e della domenica. A proposito di domenica, confermata anche la collocazione festiva pomeridiana dello speciale di Amici, la cui partenza è prevista per domenica 18 settembre. L’altro programma dei daytime di Canale 5 da ricordare è Forum: in questo caso, non c’è ancora una data ufficiale, ma lo storico programma condotto da Barbara Palombelli potrebbe tornare in onda (anche con lo “Sportello” su Rete 4) lunedì 12 settembre, stessa data in cui la conduttrice esordirà con la nuova edizione di Stasera Italia.

Infine, il preserale e l’access prime time: Caduta Libera tornerà in onda con le nuove puntate da lunedì 29 agosto, mentre la data di ritorno di Striscia la Notizia non è ancora stata comunicata (ma storicamente il tg satirico torna sempre verso la fine di settembre).

Il fine settimana del 17-18 settembre segnerà anche il via alla stagione autunnale della prima serata di Canale 5. Dal 17 settembre, infatti, torna Tu Sì Que Vales (le cui registrazioni sono in corso in queste settimane), mentre dal 18 settembre rivedremo Enrico Papi alla guida di Scherzi a parte (con cinque puntate, invece delle sei previste).

Lunedì 19 settembre (una settimana in ritardo rispetto alla data precedentemente annunciata) partirà il Grande Fratello Vip 2022, confermato nel suo doppio appuntamento settimanale, previsto al giovedì sera dal 22 settembre.

Le ultime due partenze annunciate ci portano a fine settembre: la nuova stagione di Emigratis partirà mercoledì 28 settembre, mentre la nuova fiction Viola come il mare comincerà da venerdì 30 settembre. A proposito del venerdì sera, dal 9 settembre e per tre settimane su Canale 5 andrà in onda la miniserie francese Solo uno sguardo. Tutti titoli, che sono visibili anche in streaming su MediasetInfinity.