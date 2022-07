Elezioni 2022, tutte le ripartenze anticipate dei programmi Rai, Mediaset e La7

Le elezioni politiche chiamano, l’informazione risponde. Possiamo riassumere così il senso degli impegni rafforzati della tv in vista del voto previsto nell’ultima domenica di settembre 2022 (il 25, per l’esattezza). Rai, Mediaset e La7 dunque sono state costrette a rimettere – parzialmente – mano ai palinsesti di fine estate e inizio nuova stagione.

Elezioni 2022, quando ripartono i programmi Rai

Ma andiamo per ordine e cominciamo dagli ultimi avvenimenti: domenica scorsa, 24 luglio, Mezz’ora in più – diretto e condotto da Lucia Annunziata – ha dato il via danze con gli speciali per le elezioni politiche 2022 (come anticipato da TvBlog).

Son di giornata le novità lanciate da Fq Magazine, il sito infatti ha anticipato alcune importanti mosse che riguardano Bianca Berlinguer e Bruno Vespa. Rispettivamente: il ritorno di #Cartabianca avverrà con ampio anticipo, addirittura da martedì 30 agosto in prima serata su Rai 3. Lo stesso giorno prenderà il via l’edizione numero 28 di Porta a Porta in seconda serata su Rai 1, anch’esso ben prima rispetto alle tradizionali ripartenze cui siamo stati abituati.

La new entry Rai Marco Damilano vedrà aprire le porte de La torre e il cavallo lunedì 22 o il 29 agosto in access prime time su Rai 3. Fq Magazine aggiunge che la causa della data ‘traballante’ sarebbe dovuta a problemi legati allo studio.

Alle ripartenze anticipate si vanno ad aggiungere le modifiche già in atto con Agorà estate nel mattino di Rai 3 che allunga sino alle ore 12 (rimuovendo il best of di Elisir) e, sullo stesso canale, un appuntamento raddoppiato per Filorosso in onda quest’estate al martedì e al venerdì sera in prime time.

Anche Rai 2 avrà la sua parte, come vi abbiamo detto in anteprima. Il Tg2 Post diretto da Gennaro Sangiuliano si prenderà una prima serata a partire da sabato 30 luglio (e poi da giovedì 4 agosto).

Elezioni 2022, quando ripartono i programmi Mediaset

L’informazione Mediaset non ha mai abbassato la guardia sulle vicissitudini politiche, ma è con le elezioni in avvicinamento che ha deciso di ritoccare i palinsesti. Rete 4 resta il perno del racconto e nell’ultima settimana di agosto tornerà a pieno regime con i suoi appuntamenti per la stagione 2022/23:

Zona Bianca continua ad andare in onda il lunedì ed il giovedì, ma da domenica 28 agosto prenderà il via la nuova edizione;

Per Controcorrente – Prima Serata (mercoledì), si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto. Prosegue l’appuntamento quotidiano in access prime-time anche nel weekend.

Stasera Italia torna da lunedì 12 settembre in access prime time

Dritto e Rovescio torna da giovedì 25 agosto;

Quarta Repubblica torna da lunedì 29 agosto;

Fuori dal Coro torna da martedì 30 agosto.

Tg4 – Diario del giorno è in onda tutti i giorni alle 15:30

Su Canale 5, in day-time, continua, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.40, Morning News. Quindi Simona Branchetti cederà il testimone a Federica Panicucci e Francesco Vecchi con Mattino Cinque News da lunedì 5 settembre, giorno in cui Barbara d’Urso tornerà a condurre Pomeriggio Cinque.