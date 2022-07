Il prossimo 25 settembre, gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche. Impensabile, quindi, che l’informazione televisiva si prenda un periodo di vacanze estive, nel pieno della campagna elettorale. Per quanto riguarda la Rai, ad esempio, Tg2 Post, il programma di approfondimento giornalistico di Rai 2, condotto da Manuela Moreno (e da Marco Sabene per quanto riguarda l’edizione estiva), oltre ad andare in onda regolarmente dopo il Tg2, avrà anche un appuntamento settimanale in prima serata.

Il primo appuntamento con Tg2 Post in prime-time sarà per sabato 30 luglio, serata eccezionale per un talk, in cui il programma di Rai 2 non dovrà confrontarsi con nessun altro programma concorrente. Dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, Tg2 Post andò in onda anche di sabato, tra marzo e aprile, con puntate extra dedicate alle fasi più calde della guerra.

Dalla settimana successiva, però, la puntata in prime-time di Tg2 Post si sposterà al giovedì, dove il programma di Rai 2 si confronterà con Zona Bianca, in onda su Rete 4.

Per quanto riguarda Rai 3, invece, Mezz’ora in più, condotto da Lucia Annunziata, andrà in onda regolarmente ogni domenica pomeriggio alle ore 14:30. In vista del ritorno alle urne, il programma, dopo una breve pausa, è tornato in onda oggi, dando il via ad un’edizione speciale estiva. Nella prima puntata, gli ospiti sono stati il segretario del PD Enrico Letta, il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, il politologo Yascha Mounk e il giornalista Alessandro Giuli.

Sempre in vista dell’appuntamento elettorale del 25 settembre, tutte le altre trasmissioni di approfondimento politico torneranno in onda in anticipo rispetto alla data di avvio prevista. La medesima decisione è stata presa anche da Piazzapulita, con Corrado Formigli che, a In Onda, ha confermato che il programma tornerà in onda ad inizio settembre.