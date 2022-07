Oggi il premier Mario Draghi si è dimesso e nel pomeriggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto le Camere. Domenica 25 settembre si voterà per eleggere deputati e senatori, per altro ridotti rispetto alle precedenti legislature, per una campagna elettorale estiva, unica nella storia del nostro paese. Una campagna elettorale “balneare” come si suol dire, con comizi che si dipaneranno inevitabilmente nelle varie città di villeggiatura ed un settembre che si annuncia di fuoco in questo senso (speriamo non meteorologicamente parlando, viste le temperature di questi ultimi giorni). Campagna elettorale dunque già partita e che in qualche modo rivoluzionerà l’estate di tanti conduttori e giornalisti di solito sotto l’ombrellone nel mese di agosto. In attesa di vedere come verranno tagliate le ferie dei vari conduttori di Rai, Mediaset e La7, titolari dei vari talk show settimanali, siamo in grado intanto di darvi conto di alcuni aggiornamenti televisivi che avverranno già nelle prossime ore, nel caso specifico in Rai e su Rai3 in particolare.

Da domenica 24 luglio torna in onda nel pomeriggio di Rai3, nella sua storica collocazione fra le 14:30 e le ore 16 il talk show diretto e condotto da Lucia Annunziata. Speciale In mezz’ora in più andrà in onda da domenica 24 luglio e ad oltranza, congiungendosi quindi con la stagione normale di In mezz’ora in più prevista da settembre, proprio per raccontare questa rovente estate della politica, fatta di questa specialissima ed inconsueta campagna elettorale, inconsueta sia per la collocazione temporale, che per la durata concentrata in due mesi.

Lucia Annunziata, che per questo motivo non partirà più per il suo viaggio in Ucraina preventivato, torna in onda con il suo programma, in versione Speciale elezioni politiche 2022, da domenica 24 luglio alle ore 14:30 su Rai3. L’impegno di Rai3 di raccontare questa estate elettorale 2022 proseguirà poi tutti i giorni alle ore 8 con Agorà estate che viene allungato fino a mezzogiorno, per quattro ore quotidiane di racconto, sempre con la conduzione di Giorgia Rombolà.

Il martedì sera poi proseguirà l’appuntamento settimanale con il talk Filo rosso condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei, con probabili bis nel venerdì sera della terza rete, come già accaduto. Si lavora poi per anticipare il ritorno in onda di Carta bianca con Bianca Berlinguer già ad agosto. Si pensa poi anche di anticipare la partenza su Rai3 della nuova striscia quotidiana dell’access prime time Il cavallo e la torre, condotta dalla new entry Rai Marco Damilano, partenza anche in questo caso che potrebbe essere anticipata ad agosto. Ricordiamo che Il cavallo e la torre di Marco Damilano andrà in onda tutti i giorni su Rai3 dalle 20:40 alle 20:50.

Naturalmente in queste ore si stanno studiando i ritorni anticipati anche degli altri conduttori Rai, Bruno Vespa in primis naturalmente, ma tutto ciò accadrà senza dubbio anche per i conduttori di Mediaset e di La7. Intanto siamo in grado di darvi conto del ritorno di Lucia Annunziata da domenica 24 luglio 2022 alle ore 14;30 su Rai3 con il primo di una serie di speciali ad oltranza del suo In mezz’ora in più.