Mercoledì 20 luglio 2022 sarà il giorno X del diario di crisi, il giorno in cui si decideranno le sorti del governo Draghi giunto ad un bivio dopo un anno e mezzo in carica. La generalista seguirà da vicino tutte le fasi che comprenderanno le comunicazioni del Premier, prima al Senato e poi alla Camera dei Deputati con il voto di fiducia, quindi i commenti e le analisi che seguiranno a ciò che avverrà ora dopo ora.

Si sta mettendo mano ai palinsesti che subiranno inevitabilmente modifiche, ma già da qualche giorno abbiamo notato come, alcuni appuntamenti fissi del prime time, hanno tenuto caldo i motori per portare i telespettatori a quella che sarà la giornata decisiva.

Da Controcorrente e Zona Bianca su Rete 4 a Filorosso trasmesso su Rai 3 fino a In onda con la coppia Parenzo/De Gregorio su La7, ma non scordiamo il daytime con Agorà estate (Rai 3), Tg2 Italia (Rai 2), Omnibus, Coffee Break e L’aria che tira (La7). Tutti hanno sfruttato il tempo a disposizione quantomeno per dare continuità all’informazione.

Dando per scontata la copertura capillare delle reti all-news, quindi Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom24, guardiamo come si articolerà invece la programmazione Rai, Mediaset e La7.

Crisi di governo: la programmazione Rai

Filorosso questa sera, martedì 19 luglio 2022, alle ore 21:20 su Rai 3 condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei seguirà le ore febbrili che sta vivendo la politica italianacon commentatori, protagonisti, collegamenti e servizi.

Si attendono eventuali aggiornamenti sulla programmazioni delle tre reti.

Crisi di governo: la programmazione La7

Quella che Enrico Mentana si prepara a condurre è una signora Maratona. Prenderà il via alle 8 del mattino e proseguirà fino ad arrivare al telegiornale delle ore 20 che si concluderà (salvo sorprese) attorno alle 20:30, per un totale di 12ore e 30 minuti prima di passare la linea a In onda. Saltano dunque gli appuntamenti con Omnibus, Coffee Break e L’aria che tira oltre che, chiaramente, tutto il palinsesto pomeridiano.

Crisi di governo: la programmazione Mediaset

Il racconto inizierà su Canale 5 con Morning News che coprirà parte della sua puntata a quanto accadrà fuori e dentro i palazzi del governo. Lo stesso studio sarà poi lasciato allo speciale Tg4 che prenderà il testimone esattamente alle 10:43 stando alla guida tv di Mediaset Infinity. Terrà la linea sino alle 12:25, la parola passerà a Studio Aperto su Italia 1 che traghetterà fino alle 13, ora in cui la palla ritornerà a Canale 5 con il Tg5.

La seconda parte della calda giornata sarà nuovamente in mano a Rete 4 con la lunga diretta di Quarta Repubblica dalle 14 alle 18:55. Il Tg4 serale quindi riprenderà la linea tenendola fino alle 19:45. A concludere sarà Controcorrente dalle 20:28 (sempre salvo ulteriori modifiche) fino ad oltre mezzanotte.

**IN AGGIORNAMENTO**