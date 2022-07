Le “tensioni di governo” che da giorni campeggiano su tutti i principali quotidiani italiani stanno per trasformarsi in una vera e propria crisi di governo, con il mancato voto a sostegno, da parte del Movimento Cinque Stelle, al Decreto Legge Aiuti, che corrisponderà oggi pomeriggio al Senato con l’assenza in aula al momento del voto di fiducia al governo. Per questo la tv si sta preparando a seguire queste concitate ore con dirette televisive apposite.

I primi cambiamenti annunciati riguardano Agorà Estate, che nella giornata di oggi si allunga fino alle 12:00 per seguire tutti gli sviluppi su questa crisi che minaccia il governo Draghi, che si fa sempre più concreta di ora in ora, con le possibili dimissioni che il premier potrebbe rassegnare nelle mani del Presidente della Repubblica già oggi pomeriggio, nel caso in cui il Movimento Cinque Stelle confermi la scelta di uscire dall’aula del Senato al momento del voto sul Dl Aiuti.

Per seguire gli aggiornamenti del pomeriggio scenderà in campo Enrico Mentana con la sua Maratona, che, con i suoi fidi Paolo Celata ed Alessandra Sardoni, tenterà di raccontare tutti gli accadimenti della parte finale della giornata, a partire dalle 14:00, subito dopo il telegiornale delle 13:30 diretto dallo stesso Mentana. Su Rete 4 ci sarà invece Nicola Porro con uno speciale Quarta Repubblica, in onda dalle 14:00 alle 19:00.

Al momento non sono previsti altri speciali, anche se non è da escludere che si possa arrivare ad un programmazione ad hoc, nel pomeriggio, per la possibile caduta del governo guidato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi anche sulle reti Rai.