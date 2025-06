Prime Video, le novità di marzo 2025: si ride con Lol 5 e Maccio Capatonda

A marzo 2025, Prime Video aggiorna il suo catalogo con qualche novità dal mondo delle serie TV e i soliti tanti film che originali, prime visioni o datati, che caratterizzano il suo catalogo. Scopriamo però le nuove serie tv su Prime Video a marzo 2025.

Le serie tv su Prime Video a marzo 2025

Nel corso del mese di marzo 2025 il catalogo delle serie tv di Prime Video si arricchisce con l’arrivo di Sconfort Zone, la serie in sei episodi di Maccio Capatonda, ma anche con i finali di stagione di Reacher e Newtopia iniziati a febbraio. Inoltre debuttano le nuove stagioni di La Ruota del tempo e di Bosch: Legacy che poi proseguiranno settimanalmente. Se qualche serie tv arriva, altre salutano la piattaforma: dal 21 marzo non sarà più disponibile American Gods e dal 31 Condor.

La ruota del tempo – terza stagione – dal 13 marzo

Riparte la serie fantasy La Ruota del tempo arrivata alla terza stagione, pronta a debuttare il 13 marzo con i primi 3 episodi per poi proseguire con il rilascio settimanale dei successivi. Nella sinossi ufficiale della stagione scopriamo che dopo aver sconfitto Ishamael alla fine della seconda stagione, Rand al’Thor ritrova i suoi amici a Falme e viene proclamato Drago Rinato. La Torre Bianca è lacerata da conflitti interni, le seguaci dell’Aja Nera sono senza freni, vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono all’inseguimento del Drago… inclusa Lanfear, la cui relazione con Rand comporterà per entrambi il dover fare una scelta cruciale tra Luce e Tenebre. Mentre i legami con il passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto comincia a rafforzarsi, Rand diventa sempre più irriconoscibile, anche per Moiraine ed Egwene, le sue più strette alleate. Queste donne potenti, che all’inizio della serie erano maestra e allieva, devono ora lavorare insieme per impedire che il Drago passi alle Tenebre… a qualunque costo.

Sconfort zone – prima stagione – il 20 marzo

La crisi di Maccio Capatonda in una serie che trascina il pubblico lontano dalla comfort zone in una…Sconfort Zone. Disponibile in sei episodi rilasciati tutti il 20 marzo, nella serie Maccio crede di aver perso l’ispirazione fino a che, sulla sua strada, incrocia il Professor Braggadocio, un luminare della psicologia. Lo psicologo promette di curarlo con una nuova terapia d’urto. Lo obbligherà ad uscire dalla sua confort zone, sottoponendolo a una serie di prove in grado di capovolgere radicalmente la sua esistenza. Ogni settimana, Maccio dovrà portare a termine un compito che metterà in crisi un ambito della sua vita e lo costringerà ad affrontare le sue più grandi paure, dalla morte all’ansia di perdere il controllo, dalla dipendenza affettiva all’attaccamento ai beni materiali.

Bosch: Legacy – terza stagione – dal 27 marzo

Terza e ultima stagione per Bosch: Legacy la serie nata da una costola di Bosch il personaggio interpretato da Titus Welliver. I 10 episodi sono basati sui romanzi di Michael Connelly La stella del deserto e Ghiaccio nero, con al centro l’indagine sull’omicidio di Kurt Dockweiler che porta alla luce pericolosi segreti e minaccia di rovinare le vite dei nostri tre protagonisti. La scomparsa di una famiglia tormenta Harry Bosch e lo costringe a confrontarsi con i limiti della giustizia. Honey “Money” Chandler si prepara a diventare il prossimo procuratore distrettuale di Los Angeles e Maddie Bosch rimane coinvolta in una serie di violente rapine.

Prime Video marzo 2025 oltre le serie tv

A marzo 2025 su Prime Video arriva la quinta stagione di Lol (preceduta dal Talent Show), rivoluzionata con l’arrivo di Pintus e Alessandro Siani come giudici e conduttori. I 10 concorrenti proveranno a non ridere dal 27 marzo con i primi 5 episodi mentre il sesto con la proclamazione del vincitore arriverà il 3 aprile. Il 25 marzo arriva il film documentario Giovanni Soldini – Il Mio giro del mondo.

Tanti i film che si aggiungeranno al catalogo di Prime Video, tra cui C’è Ancora Domani (dal 31 marzo) in seconda visione streaming, oppure Familia (dal 9). Tra i film originali della piattaforma dal 6 marzo arriva la commedia romantica Scatta l’amore con Simone Ashley (Bridgerton) nei panni di Pia una fotografa che riceve una predizione: il vero amore e il successo nella carriera la attendono nei prossimi cinque appuntamenti a cui parteciperà. Dal 20 marzo Duplicity – La Duplicità di Tyler Perry e il thriller Holland, dal 27 marzo, con Nicole Kidman dal nei panni di Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga dalla vita apparentemente perfetta con il marito, stimato pilastro della comunità (Matthew Macfadyen) e il figlio (Jude Hill) nell’idilliaca Holland. Quando insieme a un suo collega (Gael García Bernal) iniziano a nutrire sospetti su un segreto, finiranno per scoprire che nulla nelle loro vite è come sembra.