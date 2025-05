Torna il gigante dell’action di Prime Video. Terza stagione per Reacher, la serie tv che ha consacrato Alan Ritchson nuove eroe d’azione, adattamento dei romanzi di Lee Child, che già erano stati portati al cinema in un adattamento con Tom Cruise poco fedele al personaggio creato nei libri. Fortunatamente Prime Video conferma il rilascio settimanale degli episodi che dopo i primi 3 rilasciati il 20 febbraio andranno avanti fino al 27 marzo. Ma vediamo insieme tutti i dettagli di questa nuova stagione.

Reacher 3, la trama

Ritroviamo Reacher a lavorare sotto copertura per un’agente della DEA infiltrandosi nell’organizzazione di un uomo ricco e potente che potrebbe essere un trafficante di droga e non solo. Nel gruppo dei trafficanti sembra esserci anche una vecchia conoscenza di Reacher che 10 anni prima aveva ucciso due suoi colleghi.

Possono cambiare le location, possono cambiare i nemici ma Reacher non cambia mai. Quando un personaggio è ben costruito, ben scritto e ha trovato il giusto interprete in grado di portarlo in vita, potrebbe ritrovarsi in qualsiasi situazione e funzionare sempre alla grande. Il nostro eroe scontroso, senza un legame ma pieno di affetti, senza una casa e cittadino del mondo, sembra attirare i problemi come un fiore fa con le api in cerca di polline. Pur sapendo che per la stessa natura di questo genere di romanzi e di conseguenza serie tv, alla fine l’eroe positivo riuscirà sempre a trionfare, seguire il cammino del nostro eroe è sempre un percorso irto di ostacoli che si trasformano in divertimento per lo spettatore.

L’action è un genere che ha le sue regole semplici e Reacher le rispetta tutte, giocando a proprio modo con l’azione, sfruttando il serafico distacco verso il mondo del protagonista a proprio vantaggio. Qualcosa potrà sembrare esagerato, altro forzato, ma è il gioco dell’action che provoca tutto questo e alla fine si accetta tutto con quel sano gusto di passare qualche ora staccando il cervello e lasciando che le braccia possenti di Reacher ci difendano. Il suo essere scontroso, distaccato, sarcastico, costantemente ostile e contrario a ogni norma è quello che lo rende unico.

In questa terza stagione lo ritroviamo sotto copertura, costretto quindi a vivere un’avventura diversa dal solito, dovendo contenersi e non potendo esagerare nell’azione e nelle reazioni. A tratti potrà sembrare una stagione più statica e meno caotica delle precedenti, in cui Reacher era circondato di alleati e cambiava spesso location. Ma non per questo è meno avvincente e convincente. Quindi se avete visto Reacher finora, continuerete a farlo volentieri. Proprio come noi.

Reacher 3, il cast

Naturalmente nella terza stagione di Reacher torna il protagonista che dà il titolo alla serie stessa, interpretato da Alan Ritchson, tornerà anche Maria Stern nei panni di Frances Neagley. Reacher dovrà fare i conti con un avversario mastodontico, Paulie interpretato dall’attore e bodybuilder Olivier Richters altro 2.18 metri con un peso di 160 kg. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios, Skydance Television e CBS Studios, scritta da Nick Santora.

Alan Ritchson è Reacher

Maria Stern è Frances Neagley

Anthony Michael Hall è Zachary Beck, il nemico di stagione

Johnny Berchtold è Richard Beck

Brian Tee è Francis Xavier Quinn, un vecchio nemico di Reacher

Sonya Cassidy è Susan Duffy, agente DEA

Reacher 3, da quale romanzo è tratto?

La terza stagione di Reacher è tratta dal settimo libro scritto da Lee Child con al centro il personaggio dell’ex militare, intitolato Persuader – La vittima designata.

Reacher 3, la programmazione

La terza stagione è composta da 8 episodi, i primi tre escono il 20 febbraio e i successivi uno a settimana fino al 27 marzo.

Reacher 4 si farà?

Si, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione ancor prima dell’uscita della terza. Reacher è, infatti, uno dei maggiori successi di Prime Video e la seconda stagione è stata il contenuto più visto in streaming sulla piattaforma. Al momento non è stato annunciato il romanzo da cui saranno tratti i nuovi episodi. Non solo ma è in lavorazione uno spinoff sul personaggio di Frances Neagley (interpretata da Maria Stern).