Prime Video, tutte le serie tv in uscita a febbraio 2025

A febbraio 2025, Prime Video aggiorna il suo catalogo con qualche novità dal mondo delle serie TV e i soliti tanti film che originali, prime visioni o datati, che caratterizzano il suo catalogo. Scopriamo però le nuove serie tv su Prime Video a febbraio 2025.

Le serie tv su Prime Video a febbraio 2025

Tante le novità in arrivo a febbraio 2025 su Prime Video che abbracciano generi e gusti diversi. Grande attesa per il ritorno di una delle serie tv più viste e amate di Prime Video come Reacher che debutterà il 20 febbraio con i primi 3 episodi per poi proseguire con un rilascio settimanale. Tra le serie tv in arrivo a febbraio su Prime Video si ride con Clean Slate, la nuova comedy prodotta dal leggendario Norman Lear. In arrivo anche Newtopia zombie drama in salsa coreana. In scadenza nel corso del mese ci sono Tutta colpa di Freud (il 25), I Cesaroni e Lady Oscar entrambi il 28 febbraio.

1 sabato – 24 (cofanetto)

(cofanetto) 6 giovedì – Invincible s.3 (primi 3 episodi poi settimanali)

Clean Slate s.1 (tutti gli episodi)

s.3 (primi 3 episodi poi settimanali) s.1 (tutti gli episodi) 7 venerdì – Newotpia s.1 (tutti gli episodi)

s.1 (tutti gli episodi) 20 giovedì – Reacher s.3 (primi 3 episodi poi settimanali)

One Piece s.7

s.3 (primi 3 episodi poi settimanali) s.7 27 giovedì – House of David s.1 (tutti gli episodi)

Le serie tv da vedere a febbraio 2025 su Prime Video

Clean Slate – prima stagione – 6 febbraio

Arriva a febbraio su Prime Video Clean Slate che ha come protagonista Harry Slate interpretato da George Wallace, che è un burbero proprietario di un autolavaggio in Alabamba, che dovrà rivedere tutte le sue convinzioni quando torna a casa la figlia trans Desiree (Laverne Cox). La loro convivenza non sarà facile e insieme ripercorreranno tutte quelle tappe della crescita che hanno mancato in passato. Mack, braccio destro di Harry, si invaghisce di Desiree il cui ritorno crea scompiglio nella chiesa del paese mettendo in difficoltà Louis, vecchio amico di Desiree prima della transizione e ora direttore del coro.

Desiree si impegna al massimo per recuperare il difficile rapporto con il padre, gestire la loro convivenza e confrontarsi con punti di vista molto diversi dai suoi. I due si troveranno a ripercorrere, in maniera esilarante, tutte le tappe del coming-of-age che hanno mancato la prima volta.

Newtopia – prima stagione – 7 febbraio

Newotpia è uno zombie drama apocalittico che arriva dalla Corea del Sud. I protagonisti sono Lee Jae-yoon (Park Jeong-min), che sta svolgendo il servizio militare obbligatorio, e la sua ragazza Kang Young-joo (Jisoo) che si sono appena lasciati per un litigio. Quando si diffonde un’epidemia zombie le priorità cambiano e i due cercheranno di scappare dall’apocalisse e ritrovarsi.

Reacher – terza stagione – 20 febbraio

Gli otto episodi della terza stagione di Reacher sono basati sul romanzo La vittima designata (Persuader) di Lee Child. Il nostro Reacher si ritrova nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare un’infiltrata della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere. Qui sarà costretto a confrontarsi con alcune questioni in sospeso del suo passato.

House of David – prima stagione – 27 febbraio

La serie House of David racconta l’ascesa della figura biblica di Davide, che diventerà il più famoso e celebrato re d’Israele. La serie parte con re Saul, caduto vittima del suo stesso orgoglio, per questo il profeta Samuele, guidato da Dio consacra come nuovo re un improbabile adolescente emarginato. Mentre Saul inizia a perdere potere emergerà la figura di Davide che dovrà compiere il proprio destino sperimentando amore, perdita e violenza alla corte dell’uomo che è destinato a sostituire. Quando un leader cade, un altro deve sorgere al suo posto.

Prime Video febbraio 2025 oltre le serie tv

Tanti i film in arrivo a febbraio 2025 su Prime Video tra titoli originali e prime visioni. Il 6 febbraio ci sarà The Order, mentre il 13 febbraio arriveranno sia È colpa mia: Londra la versione inglese del fortunato film spagnolo che Broken Rage il nuovo film di Takeshi Kitano. Il 27 febbraio arriverà I ragazzi della Nickel, non uscito al cinema in Italia, candidato agli Oscar per la miglior sceneggiatura e come miglior film.

Il 27 febbraio arriva la seconda stagione diLol Talent Show il format in 4 episodi (tutti subito disponibili) con cui sarà selezionato il decimo concorrente della nuova edizione di Lol. Il programma è condotto dal Mago Forest mentre in giuria ci sono Elio, Lillo e il Mago Forest cui si aggiunge un quarto giudice ogni settimana tra Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani.