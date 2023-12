Reacher 2 ha tutto quello che serve in un action e non delude. Recensione, trama e cast della serie di Prime Video

Nessuno si deve mettere sulla strada di Reacher. L’ex soldato speciale, dopo una prima stagione in cui ha tirato pugni come se non ci fosse un domani, torna su Prime Video con una seconda stagione convincente, equilibrata e ritmata. L’appuntamento è in streaming dal 15 dicembre con i primi 3 episodi per poi proseguire settimanalmente. Il personaggio nasce dalla penna di Lee Child ed era già stato portato al cinema da Tom Cruise che era però un po’ troppo lontano (per usare un eufemismo) rispetto all’idea che aveva l’autore dei romanzi. La serie tv sviluppata da Nick Santora grazie anche al protagonista, Alan Ritchson, ha portato in vita il vero Reacher (quasi 115 kg di peso e 1,95 d’altezza). Curiosi di saperne di più della seconda stagione?

Reacher 2, la trama

La seconda stagione di Reacher è basata sull’undicesimo romanzo di Lee Child dal titolo Vendetta a Freddo – Bad Luck and Trouble. Ritroviamo il nostro eroe a vagare per gli Stati Uniti senza possedere praticamente nulla, nemmeno gli abiti che indossa che scambia secondo le proprie necessità nei negozi di seconda mano. Quando riceve un messaggio cifrato, scopre che i suoi vecchi compagni dell’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, stanno morendo uno a uno, presi di mira da un misterioso nemico. Rintraccia così alcuni suoi vecchi compagni, Frances Neagley, Karla Dixon contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole, e David O’Donnell, padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico, per cercare di capire quello che sta succedendo.

Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta. Tra sagacia e forza bruta, Reacher farà di tutto per difendere le persone cui vuole più bene al mondo e quel che è certo è che non si scherza con l’Unità Speciale di Investigazione.

Reacher 2, la recensione

Reacher 2 funziona. Inutile starci troppo a girare intorno. I primi tre episodi che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima, mostrano da subito un ritmo e una costruzione migliore rispetto alla precedente stagione. Superata l’esigenza di dover presentare il personaggio concentrando ogni sforzo su di lui, la serie ha acquisito fluidità. Sparatorie e scazzottate sono necessariamente l’elemento centrale del racconto, per evidenti esigenze di genere, ma non sono l’unico aspetto e soprattutto non risultano mai orpelli necessari per giustificare l’esistenza stessa della serie.

Reacher 2 le foto delle nuove puntate Guarda le altre 4 fotografie →

Alan Ritchson si mostra sempre più a proprio agio in un ruolo che è per lui naturale. Si respira un clima di fratellanza e complicità tra i diversi personaggi, favoriti dal legame vissuto in passato. I diversi flashback e i racconti che si scambiano i protagonisti, permettono di conoscere meglio le origini di Reacher, del suo carattere, del suo modo di essere nel presente. Il debole che il nostro Jack mostra verso il personaggio di Karla Dixon, interpretato da Serinda Swan, lo rende ancora più umano, nonostante l’aria cartoonesca che lo accompagna fin dalle sue origini. Il confronto con i suoi vecchi amici e le loro vite, tra successi nella carriera, famiglia, figli, mette in difficoltà le granitiche certezze dell’eremita Jack. Il suo desiderio di vivere isolato, si scontra con la riscoperta della condivisione con gli altri.

Reacher è un personaggio fuori dal tempo, senza uno smartphone, senza un tablet, insofferente verso le password e tutto quello che rappresenta la modernità, per una serie che vive di un gusto vintage ma immerso nella contemporaneità.

La trama di stagione con lo sviluppo di un complotto che tocca personalmente i protagonisti, incuriosisce e intrattiene tra una sparatoria e l’altra. L’aria sarcastica che accompagna il protagonista, gli scambi e le punzecchiature ironiche tra i personaggi, rendono tutto perfettamente godibile. Per questo è una serie tv che funziona adatta al catalogo di Prime Video di oggi, in cerca di prodotti di largo consumo capaci di intrattenere potenzialmente tutti gli abbonati.

Reacher 2, il cast

Nick Santora lo sceneggiatore e produttore che ha sviluppato la serie tratta dai romanzi di Lee Child. Il protagonista è interpretato da Alan Ritchson, perfetto erede degli eroi action degli anni ’80 e ’90, pronto per diventare il volto ideale di questo genere. Nel cast ritroviamo Maria Stern nei panni di Frances Neagley ex compagna d’armi del protagonista ed esperta di sicurezza. Le novità sono Karla Dixon interpretata da Serinda Swan e David O’Donnell (Shaun Sipos) due ex membri della squadra di Reacher che tornano in azione per capire chi sta dando loro la caccia. Nel cast anche Ferdinand Kinglsely che sarà A.M., Robert Patrick e Domenick Lombardozzi.

Alan Ritchson è Jack Reacher

Maria Stern è Frances Neagley

Serina Swan è Karla Dixon

Shain Sipos è David

Ferdinand Kingsley è A.M.

Robert Patrick è Shane Langston

Domenick Lombardozzi è Guy Russo, detective della polizia di New York

Reacher 2, la saga letteraria

Il personaggio di Reacher è stato ideato da Lee Child, pseudonimo di James Dover Grant, autore britannico di romanzi thriller e d’azione nato nel 1954 e che dal 1977 al 1996 ha lavorato come autore televisivo. Solo dal 1997 inizia a scrivere la saga di Reacher composta da 30 tra romanzi e raccolte di racconti, per lo più non sviluppata in ordine cronologico nella vita del personaggio.

Reacher 2, la programmazione di Prime Video

Il 15 dicembre escono le prime tre puntate di Reacher che prosegue con rilascio settimanale fino al 19 gennaio in streaming su Prime Video.

Reacher 3 si farà?

Prime Video non ha perso tempo e ancor prima del rilascio della seconda stagione, ha annunciato il rinnovo di Reacher per un terzo ciclo di episodi. Prodotta da Amazon MGM Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios la prima stagione è stata tra le 5 più viste su Prime Video.