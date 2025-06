Lol Talent Show su Prime Video: le guest star della stagione 2 in una clip esclusiva

Il comedy show in 4 episodi arriva dal 27 febbraio in streaming

“Andrea vuoi dire qualcosa che tanto tagliamo nel montaggio?” la conduzione unica, ironica e spietata del Mago Forest ci aspetta nei quattro episodi della seconda stagione di Lol – Talent Show: chi ride è dentro, la gara per stabilire il decimo concorrenti di Lol 5 (in partenza il 27 marzo sempre su Prime Video). La battuta del Mago Forest ad Andrea Pisani, uno dei 4 giudici ospiti del programma, è anticipata nella clip in esclusiva per TvBlog che trovate qui di seguito.

Nel video scopriamo i giudici guest (per dirla all’inglese che fa più cool) della seconda stagione di Lol Talent Show che affiancano i giudici titolari Elio, Katia Follesa e Lillo. Oltre ad Andrea Pisani ci saranno Edoardo Ferrario, Lucia Ocone e Valeria Graci. Tra i momenti più divertenti che vediamo nella clip c’è Lucia Ocone che vuole fare il suo sketch per provare ad entrare nella nuova stagione di Lol, “Ma tu ci sei già stata” le dice Forest “Io?!?!” la sua reazione. Ma anche la reunion tra Katia e Valeria nell’inedita veste di giurate, il tentativo di corruzione di Edoardo Ferrario ai danni del presentatore.

I quattro giurati guest con il loro voto possono condizionare la gara degli aspiranti comici. In gara comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere (maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri) che si esibiranno davanti alla giuria per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori. La prima edizione del Talent Show è stata vinta da Lunanzio che ha poi partecipato a Lol.

La nuova stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.