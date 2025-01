Anche quest’anno, il decimo e ultimo concorrente dell’edizione di LOL – Chi ride è fuori verrà scelto attraverso il talent show LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro che sarà visibile sulla piattaforma Prime Video.

Chi vincerà il programma prenderà parte alla quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori insieme ai 9 concorrenti che sono già stati resi noti: Enrico Brignano, Geppi Cucciari, Raul Cremona, Valeria Graci, Federico Basso, Flora Canto, Tommy Cassi, Andrea Pisani e Marta Zoboli.

LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro è un programma prodotto da EndemolShine Italy per Amazon Studios.

Di seguito, tutti i dettagli.

LOL Talent Show 2: quando esce

Gli episodi della seconda stagione del programma saranno disponibili su Prime Video a partire dal 27 febbraio 2025.

LOL Talent Show 2: conduttore

Per questa nuova edizione del talent show, è stata confermata la conduzione di Mago Forest che accompagnerà i giudici alla ricerca del concorrente che prenderà parte alla quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori.

LOL Talent Show 2: giuria

In questa seconda stagione, tornano in veste di giurati Elio e Katia Follesa. Al loro fianco, ci sarà la new entry Lillo Petrolo.

LOL Talent Show 2: guest

Le guest star di puntata saranno quattro: Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani. Le guest star si uniranno alla giuria e potranno cambiare le sorti di un concorrente.

LOL Talent Show 2: partecipanti

Anche in quest’edizione, prenderanno parte alla gara comici, sia professionisti che amatoriali, e artisti di ogni genere come maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi e anche persone comuni con spiccate doti di intrattenimento.

I concorrenti in gara saranno 10.

LOL Talent Show 2: trailer

Di seguito, il trailer ufficiale della seconda stagione di LOL Talent Show: chi fa ridere è dentro:

LOL Talent Show 2: streaming, dove vederlo

La seconda stagione di LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro sarà visibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma Prime Video. L’abbonamento a Prime Video costa 49,90 euro all’anno o €4,99 euro al mese.

Su Prime Video, è tuttora disponibile anche la prima stagione del programma.