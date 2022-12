Scoop di Bruno Vespa in arrivo. Sarà lui ad ospitare nel suo programma la prima intervista televisiva di Giorgia Meloni. Il neo Presidente del Consiglio italiano ha scelto il palcoscenico televisivo più celebre e più istituzionale del piccolo schermo italico. Rai1 e Porta a porta dunque hanno ancora il loro fascino, nonostante il proliferare dei canali televisivi rispetto ai tempi del debutto televisivo di Bruno Vespa nella seconda serata della prima rete della televisione pubblica.

Per questo appuntamento televisivo, che ha certamente i sapori di un evento, Rai1 ha deciso di aprire le porte della sua fascia oraria più prestigiosa, quella in cui tradizionalmente accoglie la maggioranza del pubblico che quotidianamente la segue, ovvero l’access prime time. E’ infatti in questa fascia oraria in cui Rai1 ottiene gli ascolti più alti grazie al gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, diretto e condotto dal buon Amadeus, spazio che è tornato ad occupare da qualche giorno dopo lo stop forzato dovuto ai Mondiali di calcio ed in cui supera ormai quasi costantemente da tempo il rivale Striscia la notizia.

Per un giorno, precisamente per la serata di mercoledì 21 dicembre 2022, Soliti ignoti si farà da parte, per lasciare il posto dunque ad uno Speciale di Porta a porta, che andrà quindi in onda nell’access prime time di Rai1, fra il Tg1 delle ore 20 ed il programma di prima serata, che mercoledì sarà il film tv di Francesco Miccichè “Arnoldo Mondadori, i libri per cambiare il mondo” con Michele Placido, Flavio Parenti e Valeria Cavalli.

Poi terminato il film tv dedicato alla figura di Arnoldo Mondadori, la linea tornerà a Porta a porta che nella sua collocazione naturale di seconda serata e prima dello show di Fiorello “Viva Rai2 e un po’ anche Rai1” ospiterà i maggiori esponenti del quadro politico nazionale che commenteranno in diretta e a caldo le parole del primo ministro Giorgia Meloni pronunciate nello Speciale di prime time condotto da Bruno Vespa andato in onda poco prima.

Lo Speciale di cui vi abbiamo dato conto è ancora in fase di costruzione, si starebbero definendo i dettagli proprio in queste ore, ma si attende a breve, probabilmente già nella giornata di domani, un comunicato di lancio. L’appuntamento dunque per la prima intervista televisiva di Giorgia Meloni è per mercoledì 21 dicembre 2022, nell’access prime time di Rai1, subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1, in uno Speciale Porta a porta condotto da Bruno Vespa.