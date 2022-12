Ci siamo. Oggi, domenica 18 dicembre 2022, andrà in scena l’ultimo atto dei Mondiali di Qatar 2022: Argentina-Francia si giocherà allo Lusail Stadium a partire dalle ore 16.00 italiane. Sarà Rai1 a trasmettere la partita delle partite, con collegamento al via dalle 15.40, subito dopo Domenica In con Mara Venier (qui tutti gli ospiti dell’appuntamento odierno, come sempre anticipati dal nostro Hit).

La cerimonia di chiusura, che anticiperà il fischio di inizio della finalissima tra la squadra di Messi e quella di Mbappè, sarà proposta in diretta su Rai2 dalle 14.30 (al posto de Il Provinciale di Federico Quaranta) con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani (che ieri hanno raccontato la finale per il terzo e quarto posto, vinta dalla Croazia contro il Marocco). La durata prevista è di 45 minuti.

Le voci di Argentina-Francia, invece, saranno quelle di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Alla conduzione in studio ci sarà Alessandro Antinelli, con Claudio Marchisio e Andrea Stramaccioni.

Al termine di Argentina-Francia (impossibile definire l’orario preciso, in quanto, in caso di pareggio, si andrà ai tempi supplementari e, se la situazione non dovesse sbloccarsi, ai calci di rigore) sarà la volta dell’ultima puntata della Bobo Tv – Speciale Qatar con Bobo Vieri, Nicola Ventola, Antonio Cassano e Lele Adani.

Per quanto riguarda Il Circolo dei Mondiali, l’appuntamento con Alessandra De Stefano e con Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli, sarà solo su RaiPlay, al fischio finale di Argentina-Francia.

Infine, tornando alla partita, c’è curiosità per il dato di ascolti che farà registrare. La finale dei Mondiali 2018 (calcio di inizio alle ore 17.00 di domenica 15 luglio) Francia-Croazia fu vista su Canale 5 da 11 milioni 688mila spettatori per il 66,56% di share. Argentina-Francia, quattro anni dopo, riuscirà a fare meglio?