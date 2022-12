Domenica 18 dicembre 2022 subito dopo l’edizione delle ore 13:30 del Tg1, l’appuntamento è con la quattordicesima puntata di Domenica in, lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier. Questa settimana la puntata di Domenica in farà da traino per la finalissima del Campionato mondiale di calcio per nazioni 2022 che si sta svolgendo in queste settimane nella ridente nazione del Qatar, chiudendo alle ore 15:30. Prima dunque di dare la linea a Rai sport che si occuperà di raccontare agli italiani questo importante avvenimento sportivo, Mara Venier avrà tempo di intrattenere il pubblico che mano a mano si sintonizzerà su Rai1, sia per gustare la quattordicesima puntata di questo varietà, sia per attendere i telespettatori che si vorranno godere la finale davanti alla tv, diffusa in esclusiva da Rai1.

Ma torniamo dunque al menu che zia Mara sta preparando al pubblico di Rai1 per domenica 18 dicembre iniziando da una ospitata che non passerà di certo inosservata, quella cioè che vedrà protagonista di un incontro fra chiacchiere e musica Mara Venier con Eros Ramazzotti che ha da poco chiuso in America la prima trance del suo tour. Il “Battito infinito world tour” ha toccato i mesi scorsi Messico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Argentina, Cile, Brasile e Venezuela, poi Eros tornerà in Europa nel prossimo anno.

Eros sarà ospite della puntata prossima ventura di Domenica in, più che una puntata dello storico contenitore d’intrattenimento della prima rete della televisione di Stato, sarà una specie di Speciale tutto dedicato quindi al celebre cantautore romano, divenuto celebre grazie al Festival di Sanremo di Gianni Ravera del 1984 vincendo la sezione “Nuove proposte” di quel Festival con la canzone “Terra promessa” . Ma Eros potrebbe non essere l’unico ospite della puntata del 18 dicembre di Domenica in, potrebbe arrivare il neo Ministro della Salute Orazio Schillaci, che sarebbe presente in un programma pop com’è Domenica in per fare gli auguri di Natale alle famiglie italiane. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma della sua partecipazione al Domenica in.

Appuntamento dunque per la quattordicesima puntata di Domenica in al 18 dicembre 2022 a partire dalle ore 14 su Rai1 con Mara Venier, in attesa della finale del Mondiale di calcio Qatar 2022.