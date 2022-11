Lunedì 7 novembre 2022, dalle ore 7:15 alle ore 8:00 inizia il percorso di Viva Rai2 su Rai play, in attesa della partenza televisiva da lunedì 5 dicembre del varietà diretto e condotto da Fiorello su Rai2. E’ partito proprio ieri sulle reti Rai lo spot del programma con Fiorello stesso che intona una canzone scritta per l’occasione da Gigi D’Alessio : “Buongiorno buongiorno, io sono Rosello, scusate mi chiamo Rosario Fiorello. Mi sveglio alle 4 di ogni mattina, vi porto cornetti, caffè e cappuccini. Viva viva viva! Viva Rai2“.

Con #AspettandoVivaRai2 il buongiorno si vede da #RaiPlay!

Da lunedì 7 novembre su RaiPlay 📲 #VivaRai2 da lunedì 5 dicembre alle 7.15 su @RaiDue! pic.twitter.com/BB0RypAnhP — RaiPlay (@RaiPlay) November 5, 2022

In verità in queste ultime settimane, attraverso la pagina ufficiale di Instagram di Fiorello, è già in onda una anteprima di questo nuovo impegno televisivo del grande showman siciliano, dove tutte le mattine, attorno alle ore 7, si è collegato con il suo pubblico per lanciare una sorta di “aspettando” Viva Rai2, con il suo gruppo di affezionati compagni di avventura, chiacchierando e prendendo spunto dalle pagine dei giornali appena usciti in edicola.

Sappiamo tutti il percorso, tortuoso e per certi versi incidentato, che ha portato questa trasmissione su Rai2. In un primo tempo infatti, logicamente e correttamente per altro come abbiamo avuto modo di commentare da queste parti, questo nuovo ritorno televisivo in Rai di Fiorello era stato posizionato su Rai1, nella difficile fascia fra le 7 e le 8, per prendere due piccioni con una fava. Il primo è la certezza di aumentare gli ascolti di Rai1 fra le 7 e le 8, che ora la vedono costantemente soccombere su Canale 5 e il secondo è dare un ottimo traino all’edizione delle ore 8 del Tg1 che perde spesso e volentieri con l’omologa edizione del Tg5, che gode evidentemente di un traino migliore rispetto a quello che offre il TgUnomattina attuale.

La cosa non si è potuta fare per gli ormai noti motivi ed almeno per questa stagione Fiorello con il suo varietà andrà in onda fra le 7:15 e le 8:00 su Rai2. Ma c’è una novità che trapela dai corridoi di viale Mazzini che in qualche modo ripara al torto subito da questa brillante operazione messa in piedi personalmente dall’amministratore delegato di viale Mazzini Carlo Fuortes. Viva Rai2 infatti andrà in onda anche su Rai1, la rete che avrebbe dovuto ospitarlo nell’edizione in diretta del mattino.

Viva Rai2 andrà in onda, in una specie di legge del contrappasso per chi vi ha remato conto. anche su Rai1, precisamente nella seconda/terza serata della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, dopo il Porta a porta di Bruno Vespa o il programma di seconda serata già previsto. Dunque già da lunedì 5 dicembre vedremo Viva Rai2 non solo nella diretta mattutina fra le 7:15 e le 8:00, ma anche nella terza serata di Rai1, un po’ come accade su Canale 5 con Striscia la notizia, che viene appunto replicata dopo il Tg5 della notte.

Questa sarà quindi la prima vera e propria operazione inter rete, stavolta più accentuata, visto che vedremo e sentiremo “gridare” Viva Rai2 anche dalle frequenze di Rai1, in un gioco di squadra che in qualche modo ricorda quel mitico “triangolino” che annunciava in Rai l’inizio di un programma sull’altra rete. Benvenuto quindi a Fiorello e al suo Viva Rai2 anche su Rai1, una piccola e grande soddisfazione per chi -come noi- ha sempre ritenuto la casa giusta per questo programma la prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.