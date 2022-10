TgUnomattina, la fascia 7-8 di Rai1, gli ascolti di ottobre e Fiorello che li supera col suo Instagram

E’ stata oggetto negli ultimi tempi di una grande discussione legata al previsto approdo di Fiorello nel mattino di Rai1. Il riferimento è alla fascia oraria 7-8, quella ora occupata dal programma prodotto in collaborazione fra Tg1 e direzione intrattenimento day time, TgUnomattina. Sappiamo tutti come è andata a finire ed è inutile tornarci sopra, il Cdr del Tg1 ha espresso le sue “riserve” rispetto all’approdo del programma di Fiorello fra le 7 e le 8 del mattino sulla rete ammiraglia della Rai, perchè avrebbe in qualche modo interrotto “il flusso informativo” del primo telegiornale d’Italia in quella fascia oraria.

Poi Carlo Fuortes, primo sponsor di questa operazione, probabilmente il fiore all’occhiello della sua guida della Rai, insieme a Fiorello, hanno deciso il posizionamento di questo programma su Rai2, con il titolo cambiato in Viva Rai2, questo per avere assoluta libertà rispetto al confezionamento e alla collocazione oraria del programma, che ha senso esattamente nella fascia pensata per la sua messa in onda. Ma che dati sta facendo Rai1 nella fascia 7-9 in questo ottobre 2022, rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso?

Abbiamo un dato del 16,02% di share in calo dello 0,91% rispetto allo scorso anno, con un calo più evidente nel pubblico giovane 15-24 anni, si parla dl 3% sotto e fra le donne, con una discesa del 2% rispetto all’ottobre 2021. Calo del 3% anche nella classe socio economica alta e nel livello d’istruzione elementare. Per entrare però più nel dettaglio e cioè parlando della fascia 7-8, che è quella che avrebbe ospitato il programma di Fiorello sulla prima rete Rai, abbiamo una media in questo ottobre 2022 dell’11,8% di share, pari a 493.940 telespettatori a fronte del 13% di share e 620.920 telespettatori nel medesimo periodo dell’anno passato.

Va aggiunto per completezza d’inforazione che quest’anno c’è stato un calo della platea televisiva in quella fascia oraria. Nell’ottobre 2021 si contava infatti una platea totale fra le 7 e le 8 del mattino di 4.800.000 telespettatori, a fronte dei 4.180.000 di questo ottobre 2022. Canale 5 nella medesima fascia 7-8 con la sua Prima pagina del Tg5 ottiene quest’anno una media del 18,5% di share in crescita rispetto al 16,4% di share dell’ottobre 2021. Per altro, come dimostrano le nostre curve che pubblichiamo periodicamente, la fascia 7-8 è vinta costantemente da Canale 5, con al secondo posto ormai quasi stabilmente Buongiorno Regione e Buongiorno Italia della TgR su Rai3 e solo terza appare spesso la trasmissione condotta dalla coppia formata da Isabella Romano e Senio Bonini e ospitata dalla Rete 1 della televisione pubblica.

Fa un po’ ridere il fatto che Fiorello, appena tornato su Instagram, sta già in qualche modo “battendo” il TgUnomattina della fascia 7-8 avendo totalizzato già oltre 500.000 visualizzazioni, per la precisione 507.857 sul celebre social network. Ovviamente si parla di due campi di “gara” differenti, ma questo è un dato divertente (per altro assolutamente vero) che ci piace menzionare in questa sede e che siamo certi farà sorridere lo showman siciliano in vista del suo prossimo impegno su Rai2 e forse un po’ meno i redattori e conduttori di TgUnomattina, sopratutto quando si fanno confronti con la stagione televisiva passata.