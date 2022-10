Surreale. Incredibile. Folle e tanti altri aggettivi per commentare quello che è successo nelle ultime ore a proposito della nota del comitato di redazione del Tg1 rispetto all’arrivo di Fiorello nella fascia 7-8 del mattino Rai. Questi gli aggettivi che circolano al settimo piano di viale Mazzini, con un’AD furioso per quella che doveva essere la vera unica grande novità della nuova stagione televisiva appena iniziata. Al limite dell’autolesionismo il modus operandi scelto dal Comitato di redazione del Tg1 (condiviso dalla direzione della testata) a proposito dell’arrivo in quella fascia oraria del miglior talento italiano oggi in circolazione (sulla mancanza di strumenti tecnici solidarietà naturalmente, ma quello è altro discorso).

Questi sono più o meno i toni del gruppo dirigenziale Rai, che vuole fortissimamente l’approdo di Fiorello in quella fascia, non per sottrarre spazi a qualcuno, ma al contrario, per renderli più appetibili. L’accusa del Cdr del primo telegiornale italiano è quella di sottrarre al Tg1 una fascia oraria informativa, una fascia per altro che non è del Tg1, almeno non solo del Tg1, visto che quello spazio viene realizzato con la collaborazione del dipartimento intrattenimento day time che fornisce persone, mezzi e contratti, cosi come prima accadeva con Unomattina, che era realizzata al 50% dalla Rete 1. Dipartimento day time, che si dice sia assolutamente favorevole all’arrivo di Fiorello in questa fascia.

Fascia per altro in cui il Tg1 viene regolarmente battuto dal Tg5 con la sua Prima pagina. Le curve che qui noi pubblichiamo regolarmente, ci mostrano costantemente la linea arancione del Tg5 che è nettamente al comando fin oltre la linea del 20% di share e la curva di Rai1 che si ferma nel corridoio che va dal 10 al 15% di share, pareggiando con il Buongiorno Italia e Buongiorno Regione della TgR diffuso da Rai3. Poi gli ascolti di Rai1 salgono con l’arrivo di Unomattina, grazie alla riuscita rivoluzione voluta dalla direzione intrattenimento day time di questo programma.

Il fatto che TgUnomattina, condotto dalla coppia formata da Isabella Romano e Senio Bonini venga quotidianamente battuto dalla Prima Pagina del Tg5, crea il grave problema di non trainare a dovere l’edizione delle 8 del Tg1 che spesso e volentieri viene battuta dall’omologa edizione del Tg5. Surreale, sospirano alcuni dirigenti Rai, il fatto di mettersi contro la decisione aziendale di posizionare Fiorello in Viva via Asiago 10 fra le 7:10 e le 7:55, cosa che farebbe da traino proprio all’edizione principale del mattino del Tg1 delle ore 8, aumentando pure molto probabilmente l’ascolto della Rassegna stampa del Tg1 delle ore 6:30, pure questa superata dalla Prima pagina del Tg5.

In tutta questa surreale polemica si inserisce, come accennato in precedenza, il fatto che l’AD Rai, oltre ad essere basito e anche arrabbiato di fronte a questa polemica interna, è fermamente convinto ad andare avanti su questo progetto di Fiorello nel mattino di Rai1. Quindi la televisione pubblica, nelle sue strutture apicali, farà di tutto affinché questo programma prenda vita e a Fiorello, che per ora sta alla finestra a guardare e che ha scelto questo progetto, anche con altre strade più remunerative sul tavolo, perchè gli piace e perchè ama la Rai, consigliamo di andare avanti e magari perchè no, di ingaggiare la coppia Romano-Bonini, chissà, potrebbe trovare in loro qualche elemento di spettacolo nascosto, che quel tavolo, cui sono troppo avvinghiati tutte le mattine, nasconde.