Proprio da queste colonne siamo stati i primi a raccontarvi quello che stava bollendo in pentola presso i piani alti di viale Mazzini in Roma, sede della Rai SPA, per quella che sarebbe una svolta epocale per la programmazione del primo canale della televisione pubblica. L’arrivo cioè nel primo mattino della Rete 1 di una produzione di intrattenimento guidata dall’artista più eclettico del panorama televisivo nazionale e non solo televisivo. Il riferimento è al grande Fiorello che sta lavorando per un suo importante ritorno in televisione, naturalmente dalle frequenze della Rai, sua azienda televisiva d’elezione, per un programma tutto nuovo, televisivamente parlando.

Come scritto da queste colonne, è in arrivo fra le 7 e le 8 del mattino questo nuovo appuntamento, che prende le basi dall’esperienza mattutina del grande showman siciliano su Rai Radio 2 nella sua Edicola. Il programma, su cui si sta lavorando alacremente, era in un primo momento previsto in partenza su Rai1, dopo il Tg1 delle ore 7, da metà novembre. Proprio perchè si tratta di una svolta parecchio importante nel palinsesto del primo mattino della Rete 1, il lavoro di preparazione di questo nuovo progetto televisivo, richiederà più tempo, quindi l’avvio di questa nuova trasmissione sarebbe slittato ad inizio del prossimo anno, presumibilmente fra dicembre 2022 e gennaio 2023, anche se nelle ultime ore l’Ansa ha avanzato una ipotesi per cui questo programma potrebbe partire già da fine novembre, ipotesi secondo nostre fonti forse troppo ottimistica (per i fans di Fiorello naturalmente).

Il programma che potrebbe chiamarsi Viva via Asiago 10, andrà proprio in onda dagli storici studi di Radio Rai, siti in via Asiago a Roma. Questa trasmissione, come accennato, dovrebbe andare in onda dalle 7:10 circa dal lunedì al venerdì e fino a fine stagione, subito dopo l’edizione delle ore 7 del Tg1 e fino alle 8, trainando quindi l’edizione principale del telegiornale di Rai1 diretto da Monica Maggioni. Nel corso dei 50 minuti circa di diretta, ci dovrebbe essere una breve interruzione alle ore 7:30 per un velocissimo Tg1 flash di qualche minuto.

Prima di partire il programma farà un breve “allenamento” su Rai play (piattaforma che ospiterà anche tutte le altre puntate quando sarà partita la messa in onda su Rai1) un allenamento che dovrebbe durare almeno un paio di settimane prima della messa in onda su Rai1. Viva via Asiago 10 su Rai1 sarà curato dalla direzione intrattenimento prime time nella persona del suo vice direttore Claudio Fasulo. Al momento va detto però che non c’è ancora la firma del grande showman siciliano, che giustamente vuole che tutti, ma proprio tutti i dettagli di questo nuovo programma che andrà in onda senza interruzioni fino alla fine di maggio, siano chiari.

Siamo dunque tutti in attesa dell’ufficializzazione da parte di Rai Spa (a seguito della firma dello showman siciliano) della data di partenza di Viva via Asiago 10 su Rai play e la successiva partenza su Rai1 di questo nuovo varietà che segna il ritorno di Fiorello in televisione e su Rai1 in particolare.