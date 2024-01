Mentre il ritorno di Paolo Bonolis in Rai appare all’orizzonte come qualcosa più che una suggestione, c’è un ritorno che ormai è divenuto una realtà. Ci riferiamo al ritorno a casa di Piero Chiambretti all’interno delle mura di Rai3. L’ex portalettere nella rete di Angelo Guglielmi tornerà su Rai3 con un nuovo programma. La direzione intrattenimento prime time diretta dal capitano Marcello Ciannamea sta lavorando alacremente insieme al conduttore valdostano per allestire questa nuova produzione televisiva.

Piero Chiambretti, il ritorno in Rai e la collocazione

Qui oggi siamo in grado di aggiungere alcuni dettagli circa la collocazione di questa nuova trasmissione e la sua durata. Il programma che segnerà il ritorno a casa di Piero Chiambretti andrà in onda da inizio maggio. Ci sono novità anche sulla sua collocazione. Il programma conquista la serata del martedì di Rai3. Una serata certamente difficile che ha patito la fuga di Bianca Berlinguer verso le dorate mura di Rete 4. Avanti popolo, il programma che ha dovuto all’ultimo minuto mutare i suoi connotati per obbedire alle esigenze della Rai di coprire quello slot, non ha infatti potuto centrare l’obbiettivo.

La durata e la partenza dopo Petrolio

Questa sera è prevista infatti l’ultima puntata di Avanti popolo condotta da Nunzia De Girolamo. Dopo il Festival di Sanremo la serata del martedì sarà occupata dalle dirette di Petrolio. Il programma diretto e condotto da Duilio Giammaria presiederà quello spazio fino alla fine di aprile. Poi come detto la palla passerà a Piero Chiambretti e la terrà per circa 8 settimane, presumibilmente fino alla fine del mese di giugno. Poi da inizio luglio dovrebbe tornare Filo rosso con una nuova serie e probabilmente una nuova conduzione.

Ma tornando quindi al nuovo programma di Piero Chiambretti, quello che segnerà il ritorno in Rai dell’ex conduttore di Complimenti per la trasmissione, possiamo anticiparvi che la sua messa n onda è prevista da maggio, nella prima serata del martedì di Rai3, per otto settimane. E’ già previsto poi un suo ritorno nell’autunno di Rai3 nella sua collocazione definitiva.