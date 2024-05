Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha annunciato con un post condiviso sul proprio profilo Instagram che Massimo Giletti e Piero Chiambretti hanno firmato un contratto biennale con l’azienda di Viale Mazzini:

Rai: firmati contratti biennali per Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Bentornati e buon vento.

L’annuncio di Roberto Sergio arriva a poche ore di distanza dal comunicato ufficiale con il quale la Rai ha annunciato un contratto pluriennale per Stefano De Martino, reduce dagli ottimi risultati ottenuti con l’ultima edizione di Stasera tutto è possibile che, ieri sera, è stato il programma più visto in valori percentuali:

Stefano De Martino ha firmato un accordo pluriennale con Rai. De Martino sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2.

L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione.

Stando al nostro retroscena pubblicato oggi, per De Martino, sono pronti Affari Tuoi e una nuova stagione di STEP, che potrebbe essere promosso su Rai 1.

Tornando a Massimo Giletti e Piero Chiambretti, entrambi, quest’anno, sono già tornati a condurre un programma sulle reti Rai.

Giletti ha condotto la non entusiasmante serata-evento dedicata ai 70 anni della televisione dal titolo La TV fa 70, andata in onda su Rai 1 lo scorso 28 febbraio.

Chiambretti, invece, da circa due settimane, è tornato in onda su Rai 3 con il suo nuovo show dal titolo Donne sull’orlo di una crisi di nervi che non sta avendo vita facile con l’Auditel. Dopo la prima puntata vista da 608.000 spettatori, con uno share pari al 3,70%, la seconda puntata, andata in onda lo scorso 21 maggio, è crollata al 2,82%, con 481.000 telespettatori.

Come pubblicato in anteprima da TvBlog, Chiambretti condurrà in Rai anche un programma quotidiano, che andrà in onda nell’access prime time di Rai 3, il prossimo autunno, nel quale il conduttore intervisterà personaggi all’interno di un’imbarcazione che percorrerà il Tevere.