Chiambretti torna su Rai 3 con un programma quotidiano all’ora di cena (Retroscena TvBlog)

Chiambretti tornerà su Rai3. Per lui un programma in prima serata e un appuntamento quotidiano in access prime time dal prossimo autunno. Il conduttore intervisterà personaggi all’interno di un’imbarcazione che percorrerà il Tevere

Piero Chiambretti torna su Rai 3 e raddoppia. Per lui, infatti, non è previsto solo un programma in prima serata, ma anche un appuntamento quotidiano nell’access prime time.

Dopo quindici anni passati a Mediaset, il conduttore approderà nella prima serata del martedì a partire dal prossimo maggio. Uno scenario anticipato nelle settimane scorse da TvBlog, che si svilupperà probabilmente in otto puntate.

Ma, come detto, il progetto viaggerà parallelamente ad un’altra idea, che punta a riportare Chiambretti nella fascia oraria a lui più congeniale, testata all’epoca della Rai 3 di Angelo Guglielmi. Proprio come accadde con Complimenti per la trasmissione, l’obiettivo è quello di ripresentarsi in video in contemporanea ai telegiornali delle 20, con una striscia di 15-20 minuti compresa (e compressa) tra Blob e Il cavallo e la torre di Marco Damilano. Il segmento interessato sarebbe pertanto quello occupato a rotazione da Caro Marziano, La gioia della musica e Via dei matti numero 0.

La trasmissione avrebbe già un titolo, assolutamente provvisorio – Finché la barca va – che mette in parte a fuoco il contenuto del programma, ambientato all’interno di un’imbarcazione in movimento che percorrerà il Tevere, chiamata a rappresentare la precarietà della vita.

Chiambretti intervisterà un personaggio diverso a puntata. Gli episodi previsti sarebbero 50, divisi in due slot da 25, da mandare in onda per cinque settimane in autunno e altrettante ad inizio 2025.

Il popolare volto tv era approdato a Mediaset nella primavera del 2009. Tre lustri di collaborazione inaugurati con il Chiambretti Night e proseguiti con Chiambretti Supermarket, Grand Hotel Chiambretti e Cr4-La Repubblica delle Donne. Nel 2020 arrivò l’avventura a Tiki Taka in sostituzione di Pierluigi Pardo, mentre l’ultimo show, La tv dei 100 e uno, andò in scena sull’ammiraglia dodici mesi fa. Ad ufficializzare l’addio, il 4 febbraio, era stato il diretto interessato con un post sui social: “Grazie Piersilvio per 15 anni fantastici, con affetto Piero Chiambretti”.