Presto in Rai, Piero Chiambretti si congeda da Mediaset salutando l’AD Pier Silvio Berlusconi con un post pubblicato sui social

Piero Chiambretti ringrazia Pier Silvio Berlusconi per i 15 anni in Mediaset

C’è chi se ne va sbattendo la porta e chi, invece, elegantemente ringrazia per tornare dove si è nati professionalmente. Piero Chiambretti, presto su Rai 3, ha appena salutato Mediaset dove ha lavorato per 15 anni portando al successo programmi come Chiambretti Night (prima su Italia 1 e poi su Canale 5), Chiambretti Supermarket e Grand Hotel Chiambretti.

Ha riconquistato la prima serata con CR4 La Repubblica delle donne e preso le redini di Tiki Taka – La repubblica del pallone nella seconda serata di Italia 1. L’ultimo atto in Mediaset è la riconquista di un prime time e sulla rete ammiraglia Canale 5 con La TV dei 100 e uno, adesso però è tempo di rimboccarsi le maniche e tornare a quella che, fondamentalmente, per il conduttore è casa.

Per congedarsi ha ringraziato il suo editore, Pier Silvio Berlusconi, con un post sui social: “Grazie Piersilvio per 14 anni fantastici, con affetto Piero Chiambretti” mette nero su bianco su Instagram. Un arrivederci dal sapore di gratitudine e stima.

Fra i commenti, su Instagram (dov’è seguito da oltre 78mila followers) si scorge l’in bocca al lupo della giornalista e conduttrice del Tg5 Elena Guarnieri: “Piero sei una persona speciale. Auguri per la tua nuova avventura” e le parole dell’amico e inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione: “Forza vecchio cuore Granata” a sottolineare la passione calcistica di Chiambretti, tifoso del Torino.

Come scritto dal nostro Hit pochi giorni fa in un Retroscena di TvBlog, Piero Chiambretti ricomincerà da Rai 3 a partire da inizio maggio ed andrà avanti per 8 settimane. Fino alla fine del mese di giugno condurrà il suo nuovo programma, sarà collocato nella serata del martedì, che dal 13 febbraio – dopo la chiusura di Avanti Popolo e dopo la settimana Sanremese – intanto sarà affidata alle dirette di Petrolio, condotto da Duilio Giammaria.