A Febbraio Paramount+ ha due titoli molto forti e molto attesi come la seconda stagione di Your Honor in partenza il 3 febbraio con episodi settimanali e il prequel di Yellowstone 1923 con due assi come Harrison Ford ed Helen Mirren. Un mese che anticipa il futuro della piattaforma che ha sottratto a Sky i titoli Showtime (come le seconde stagioni di Your Honor e di Yellowjackets a marzo) e ha in arrivo in primavera serie tv come Rabbit Hole con Kiefer Sutherland, Grease the Rise of the Pink Lady e Attrazione Fatale tutte in contemporanea con gli USA. Intanto limitiamoci ai titoli di febbraio.

Paramount+ le serie tv a Gennaio 2023

3 Venerdì

Your Honor s.2 (10 episodi settimanali): Bryan Cranston torna nei panni del giudice Desiato nella serie tv tratta dal format israeliano Kvodo (adattato anche in Italia con il titolo di Vostro Onore con Stefano Accorsi protagonista). Dopo gli eventi con cui termina la prima stagione, in questa seconda e ultima il giudice ha una sola missione: vendicarsi.

The Followers – As Seguidora s.1: dark comedy in 6 episodi con al centro Liv, ossessionata dall’immagine e dai social che uccide il proprio stalker e diventa una serial killer per coprire le sue tracce.

12 Domenica

Termina la prima stagione di Tulsa King con Sylvester Stallone (qui la recensione e l’intervista).

1923: prequel di Yellowstone ordinata in due stagioni, la prima è composta da 8 episodi che saranno rilasciati settimanalmente dopo i primi due proposti domenica 12 febbraio. Protagonisti sono Harrisn Ford ed Helen Mirren nei panni di Jacob e Cara Dutton, in un’epoca in cui tra Grande Depressione, siccità e pandemie non sarà facile per i Dutton mantenere il loro ranch.

14 Martedì

Love Me s.1: serie australiana in 6 episodi sull’amore, il senso di perdità e la complessità delle relazioni umane, la storia di un padre e dei suoi due figli dopo la morte della madre.

Paramount+ a Febbraio non solo serie tv

The Journey con Andrea Bocelli disponibile dal 1° febbraio, è una docu-serie originale con al centro il tenore seguito mentre percorre a cavallo la via Francigena, dalla Basilica di San Pietro a Roma fino a Lajatico città natale di Bocelli.

Molto atteso il reality Are You The One? in versione italiana condotto da Luca Vezil. La formula ricalca quella internazionale, un pool di esperti ha selezionato venti concorrenti abbinandoli in dieci coppie perfette. Per

vincere il montepremi di 200.000 euro i ragazzi dovranno individuare tutti i dieci match, pena la perdita dell’intera somma di denaro. Ad aiutarli nella ricerca, una serie di giochi e di sfide che darà ai vincitori la possibilità di conoscersi meglio nel corso di date romantici. Il tutto a Gran Canaria.

Il 2 febbraio arrivano le prime tre stagioni della versione inglese di Catfish, mentre dal 9 la quinta stagione di Inside Amy Schumer e dal 16 la quarta di Stand Up Comedy Italia con artisti come Michela Giraud, Luca Ravenna, Stefano Rapone e altri. Il 28 febbraio arrivano degli speciali dedicati agli Oasis e Sampled, un format in cui vengono raccontati i musicisti in giro per il mondo durante i tour.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.