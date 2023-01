Grease: Rise of the Pink Ladies, primo trailer e data di uscita per la serie prequel di Grease

Se ne parla ormai da tempo e oggi, finalmente, abbiamo non soltanto le prime immagini ufficiali, ma anche una data di uscita. Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie prequel del film cult con Olivia Newton-John e John Travolta, sbarcherà in tutto il mondo su Paramount+, Italia compresa, il 6 aprile 2023. Ma di cosa parla e cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie?

Cosa sappiamo su Grease: Rise of the Pink Ladies

Grease: Rise of the Pink Ladies proverà a capitalizzare l’enorme successo di Grease riportandoci alla Rydell High School che era stata teatro delle vicende del musical del 1978, ma quattro anni prima dell’incontro tra Danny Zuko e Sandy Olsson. Le protagoniste della serie saranno le Pink Ladies, il gruppo di studentesse che nel film di Randal Kleiser erano capitanate da Betty Rizzo.

I legami con Grease, però, dovrebbero finire qui. Grease: Rise of the Pink Ladies sarà ambientata nel 1954 e seguirà quattro studentesse che si uniscono per far venire alla luce il panico morale che cambierà per sempre la Rydell High. Come sono nate le Pink Ladies? Ce lo racconterà questa serie in 10 episodi con nuovi personaggi e nuove musiche inedite.

Sì, perché proprio come il musical da cui è tratta, e il sequel di scarso successo del 1982, anche la serie tv di Paramount+ sarà a tutti gli effetti una commedia musicale, anche se ad oggi i dettagli sono piuttosto scarni.

Il cast di Grease: Rise of the Pink Ladies

Dimenticate tutto quello che sapete su Grease. Le Pink Ladies protagoniste della serie non saranno Rizzo, Frenchy, Marty e Jan. A guidare il cast saranno Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso e Tricia Fukuhara, scelte per interpretare rispettivamente Jane, Olivia, Cynthia e Nancy, le quattro fondatrici delle Pink Ladies, mentre a completare il cast ci sono:

Shanel Bailey nel ruolo di Hazel

nel ruolo di Hazel Madison Thompson nel ruolo di Susan

nel ruolo di Susan Johnathan Nieves nel ruolo di Richie

nel ruolo di Richie Jason Schmidt nel ruolo di Buddy

nel ruolo di Buddy Maxwell Whittington-Cooper nel ruolo di Wally

nel ruolo di Wally Chris McNally nel ruolo di Mr. Daniels

nel ruolo di Mr. Daniels Charlotte Kavanagh nel ruolo di Rosemary

nel ruolo di Rosemary Josette Halpert nel ruolo di Dot

nel ruolo di Dot Nicholas McDonough nel ruolo di Gil

nel ruolo di Gil Alexis Sides nel ruolo di Potato

nel ruolo di Potato Niamh Wilson nel ruolo di Lydia

Il primo teaser trailer della serie di Paramount+

Il lungo e tortuoso percorso che ha portato alla realizzazione della serie è iniziato nel 2019, quando WarnerMedia commissionò la serie intitolata Grease: Rydell High con l’obiettivo di farla debuttare su HBO Max. Il cambio di titolo è arrivato nel maggio 2020, quando fu annunciato che la serie avrebbe debuttato nel 2021. Così evidentemente non è stato e HBO Max ha deciso di accantonare la serie, poi passata in casa Paramount+.

A quattro anni di distanza, però, Grease: Rise of the Pink Ladies è pronta a vedere la luce e oggi, in occasione dell’annuncio della data ufficiale di rilascio, ecco anche il primo teaser trailer: