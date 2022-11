1923: su Paramount+ la serie prequel di Yellowstone con Harrison Ford ed Helen Mirren

Pronti a fare un salto indietro nel tempo nel 1923 con una nuova serie TV? In principio fu Yellowstone, piccolo gioiello western ambientato nel grande ranch del Montana guidato John Dutton e dalla sua famiglia. Sono bastati una manciata di episodi per trasformare questa serie TV di Paramount Network, interpretata tra gli altri da Kevin Costner, Luke Grimes e Kelly Reilly, in un successo mondiale giunto alla sua quinta e ultima stagione.

Le vicende della famiglia Dutton, grazie ai numeri da record ottenuti da Yellowstone, hanno appassionato così tanto gli spettatori da spingere Paramount Network ad ampliare l’universo televisivo con una serie prequel, 1883, ambientata subito dopo la guerra civile statunitense, quando gli avi dei Dutton hanno lasciato il Tennessee attraversando gli USA prima di stabilirsi in Montana, nello Yellowstone Ranch che conosciamo e amiamo.

Anche 1883 si è rivelata un successo, grazie anche al cast composto da Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill, e un’altra serie spinoff, 1883: The Bass Reeves Story è stato già messo in cantiere. Ma non è tutto. A stretto giro arriverà anche la serie 1923, sequel di 1883 e prequel di Yellowstone. Ecco tutto quello che dovete sapere su questo nuovo lavoro che ha tutte le carte in regola per eguagliare il successo delle altre serie dell’universo di Yellowstone.

Di cosa parlerà la serie 1923?



La nuova serie prequel di Yellowstone segue una nuova generazione della famiglia Dutton in un periodo molto difficile che include l’espansione in Occidente, la Grande Depressione e il Proibizionismo in Montana. I due protagonisti assoluti saranno Helen Mirren e Harrison Ford, i due capi della famiglia Dutton. Questa la sinossi ufficiale, così come diffusa da Paramount:

1923, il prossimo capitolo della storia delle origini della famiglia Dutton, introdurrà una nuova generazione di Dutton guidati dal patriarca Jacob (Ford) e dalla matriarca Cara (Mirren). La serie esplorerà l’inizio del XX secolo quando le pandemie, la storica siccità, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione afflissero la frontiera che i Dutton chiamano casa.

Quanti episodi sono previsti per la nuova serie prequel di Yellowstone

Per raccontare la storia che lo showrunner Taylor Sheridan ha in mente sono in programma due stagioni composte da 8 episodi ciascuna.

La data di uscita ufficiale

La prima stagione di 1923, composta da 8 episodi, debutterà su Paramount+ il 19 dicembre 2022.

Personaggi e interpreti di 1923

Ecco i personaggi e gli interpreti della nuova serie prequel di Yellowstone.

Helen Mirren interpreta Cara Dutton, la moglie di Jacob Dutton e matriarca della famiglia.

Harrison Ford interpreta Jacob Dutton, il patriarca del ranch Yellowstone ranch, marito di Cara Dutton e fratello di James Dutton.

Sebastian Roché interpreta Padre Renaud, capo della scuola per Indiani d’America.

Darren Mann interpreta Jack Dutton, figlio di John Dutton Senior e nipote di Jacob Dutton.

Michelle Randolph interpreta Elizabeth Strafford, giovane donna che sta per entrare a far parte della famiglia Dutton.

James Badge Dale interpreta John Dutton Sr., nipote e braccio destro di Jacob Dutton.

Marley Shelton interpreta Emma Dutton, la fedele moglie di John Dutton Sr. E madre di Jack Dutton.

Julia Schlaepfer interpreta Alexandra, una donna inglese che incontra all’estero uno dei Duttons.

Brandon Sklenar interpreta Spencer Dutton, nipote di Jacob Dutton, fratello di John Dutton Senior.

Robert Patrick interpreta lo sceriffo William McDowell, amico della famiglia Dutton.

Jerome Flynn interpreta Banner Creighton

Jennifer Ehle interpreta Sister Mary, una suora irlandese che insegna alla scuola per Indiani d’America in Montana.

Timothy Dalton interpreta Donald Whitfield, potente uomo che trasuda ricchezza e manca di empatia.

Le immagini ufficiali e i trailer della serie 1923