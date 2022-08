L’arrivo di Paramount+ in Italia ha una data: la piattaforma debutterà il 15 settembre 2022 con film in prima visione – tra cui Maverick, ovvero il ritorno del Top Gun Tom Cruise – e originali tv realizzati per il mercato USA e per quello italiano. Il servizio streaming di Paramount Global promette fin dall’inizio oltre 8.000 ore di contenuti, con molti titoli in anteprima e in esclusiva assoluta.

“Paramount+ sta rapidamente espandendo la sua presenza a livello globale, offrendo al pubblico una serie unica di contenuti, con le più grandi star e le più avvincenti storie globali e locali insieme su un’unica piattaforma. L’Italia non solo ha un’incredibile storia cinematografica, dai film di culto alle serie TV, ma è anche un mercato chiave per l’espansione globale di Paramount+. Con il lancio in Italia a settembre, seguito da Germania, Austria, Svizzera e Francia, entro la fine dell’anno Paramount+ sarà presente in tutti i principali mercati europei”

ha dichiarato con evidente entusiasmo Marco Nobili, Executive Vice President e International General Manager di Paramount+. età. A livello internazionale, il servizio ha una library che attinge a brand e produzioni come SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, giusto per fare i nomi principali e al momento è attivo negli Stati Uniti, in Canada, America Latina, Caraibi, Paesi nordici, Australia e il Regno Unito. Trovate tutte le info su Paramount+ nel nostro post dedicato, ma intanto possiamo dare una prima occhiata all’annuncio fatto a poco più di un mese dal debutto.

Come si può vedere Paramount+ in Italia? Il servizio di streaming sarà disponibile on line su www.paramountplus.com/it/, su app mobile e attraverso TV connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung e altre.

Altra domanda fondamentale è quanto costa Paramount+ in Italia? È possibile accedere al servizio al prezzo di 7,99 euro al mese, con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. È disponibile anche un abbonamento annuale di 79,90 euro, anche in questo caso con un periodo di prova di 7 giorni e disdetta in qualunque momento. Inoltre, grazie alla partnership con Sky, gli abbonati a Sky Cinema o a Sky Q possono accedere a Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Tra i film disponibili su Paramount Plus sono previsti in library freschi blockbuster come Scream 5 e Top Gun: Maverick e un archivio di classici tra cui Grease, Il Padrino, le saghe di Star Trek, Transformers e molto altro.

Molte le serie USA in prima tv su Paramount Plus. Tra i titoli Paramount+ Original già annunciati Tulsa King, crime drama con Sylvester Stallone al suo debutto in una serie tv e qui nel ruolo di un boss mafioso, The Offer, miniserie statunitense con Miles Teller e Juno Temple sul dietro le quinte del film cult Il Padrino, 1883, il prequel di Yellowstone, e 1923, uno spaccato di storia USA con Helen Mirren e Harrison Ford, fulcri della famiglia Dutton, raccontata dalla conquista del West alla Grande Depressione.

Dalla library SHOWTIME® arrivano HALO e First Lady, la serie dedicata a tre iconiche first lady della storia degli Stati Uniti con Viola Davis, Michelle Pfeiffer, e Gillian Anderson.

Sul fronte degli originali italiani, Paramount Plus ha già in produzione titoli fictional per il mercato italiano: tra questi la serie Corpo Libero – coproduzione Indigo Film e Network Movie, ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e All3Media) – un teen drama declinato nel thriller, tratto dall’omonimo libro di Ilaria Bernardini con un cast inedito di ginnaste professioniste, e Circeo, una produzione Cattleya in collaborazione con RAI Fiction e VIS, che ripercorre il processo sulla strage del Circeo del 1975;

Sul fronte cinematografico ricordiamo 14 giorni, il primo Paramount+ Original movie italiano già presentato fuori concorso al Festival di Torino e scritto e diretto da Ivan Cotroneo: si tratta di una storia sui conflitti di coppia e la resistenza dell’amore in tempo di COVID, il cui l’arco narrativo segue 14 giorni di convivenza forzata in quarantena ed è stato realizzato in tempo reale in 14 giorni all’interno di un appartamento durante il lockdown della primavera 2020. Tra i titoli prodotti anche il film Ti Mangio il Cuore (debutto cinematografico di Elodie), prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+, che uscirà in sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution e poi disponibile da gennaio 2023 in esclusiva su Paramount+. Chiudiamo con Miss Fallaci, prodotto con Minerva, incentrata sulla storia della giovane Oriana negli Stati Uniti.