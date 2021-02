Il mantra del mondo delle serie tv (e non solo) degli ultimi anni è “mai mollare un successo”, anzi meglio spremerlo il più possibile. E il gruppo ViacomCBS, avendo imparato la lezione, dopo Star Trek, punta deciso sul brand Yellowstone ordinando una serie tv prequel per la piattaforma di streaming Paramount+.

Svelata con un promo durante il SuperBowl in onda su CBS negli USA e quindi sfruttato dal gruppo per il lancio della piattaforma di streaming che prenderà il posto di CBS All Access, Y:1883 arriverà già nel corso del 2021 a dimostrazione di come sia un progetto tenuto sotto traccia ma su cui stanno lavorando da tempo.

Yellowstone, la cui terza stagione ha debuttato da poco su Sky Atlantic e Now Tv, non solo è la serie tv più vista del canale cable americano Paramount Network, ma è anche la più vista da oltre due anni su tutte le reti via cavo con 6,5 milioni di spettatori nei primi tre giorni per l’esordio della terza stagione. Guidata da Kevin Costner il western contemporaneo con al centro la famiglia Dutton e la sua strenua difesa del proprio ranch, conquista gli spettatori di tutto il mondo.

Il prequel Y: 1883 racconterà le origini della famiglia trasportando gli spettatori nel vero “western”. Al centro l’avventura dei Dutton che decidono di attraversare le Grandi Pianure per raggiungere l’Ovest e le terre non ancora conquistate dell’America. La storia racconterà la corsa all’espansione verso l’ovest ma anche le vicende di una famiglia in cerca di un futuro migliore in Montana. Y: 1883 mostrerà come è nato l’attaccamento dei Dutton per quel territorio che in Yellowstone non hanno alcuna intenzione di mollare.

A realizzare la serie c’è Taylor Sheridan, autore anche della serie originale, che ha firmato un accordo molto remunerativo di cinque anni con ViacomCBS e MTV Entertainment Studio. Secondo le indiscrezioni riportate da deadline, Sheridan considerando tutti i bonus, potrebbe raggiungere 150 milioni di dollari con questo contratto, rendendolo così tra gli showrunner più pagati, in quell’Olimpo in cui troviamo Ryan Murphy, Greg Berlanti, Shonda Rhimes.

Sheridan creerà progetti in esclusiva per le piattaforme del gruppo CBS e ogni anno dovrebbe produrre 5 stagioni tra nuove e vecchie serie tv. “Sono entusiasta di continuare a raccontare la storia di Yellowstone” ha commentato Sheridan. La cosa più curiosa è che su Paramount+ gli americani non troveranno Yellowstone ma solo Y:1883 visto che in streaming la serie è su Peacock.

Al momento non sappiamo se Y:1883 arriverà in Italia su Sky Atlantic come Yellowstone o se sarà veicolata attraverso il possibile approdo di Paramount+ anche nel nostro paese. Al momento quest’ultima soluzione sembra meno probabile visto che ViacomCBS non ha dato date precise per la diffusione internazionale.