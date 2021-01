A pochi mesi dalla messa in onda italiana della seconda stagione (era il settembre scorso), Sky Atlantic riporta il proprio pubblico nel Montana dei protagonisti di Yellowstone. La terza stagione, da questa sera, 29 gennaio 2021, alle 21:15 -anche on demand su Sky ed in streaming su Now Tv– prosegue il racconto della famiglia Dutton, capitanata come sempre da John, interpretato dal premio Oscar Kevin Costner.

Yellowstone 3, cosa succede nei nuovi episodi?

La serie tv, la cui terza stagione negli Stati Uniti è andata in onda l’estate scorsa sucon ascolti in salita (il finale ha superato idi telespettatori), si concentra ancora una volta sulle vicende del ranch dei Dutton e sugli antagonisti che vogliono metterci le mani sopra.

La famiglia, e soprattutto John, nelle due stagioni precedenti hanno affrontano non pochi nemici, e così sarà anche nei nuovi episodi: questa volta, i Dutton dovranno occuparsi di Roarke Carter, gestore di fondi con grandi ambizioni, il cui vero piano sarà scoperto dalla famiglia e svelato nel corso degli episodi.

Le foto della terza stagione di Yellowstone Guarda le altre 11 fotografie → Ad interpretare Carter un volto molto apprezzato dal pubblico delle serie tv: Josh Holloway, mitico Sawyer di Lost che, dopo Intelligence e Colony, torna in tv. Tornando alla stagione, ci sarà un cambio di testimone al Commissariato per il Bestiame, con John che rimette il suo incarico a favore del figlio Jamie (Wes Bentley), che faticherà non poco nell’inserirsi nel suo nuovo ruolo.

Kayce (Luke Grimes), invece, pur di mantenere un occhio sulla mandria decide di costruire un campo estivo, mentre nel ranch fa il suo ingresso Teeter (Jennifer Landon), nuova aiutante che non le manda a dire a nessuno. Nella terza stagione, per quanto riguarda i nuovi personaggi, vedremo anche John Emmet Tracy nei panni di Ellis Steel, Karen Pittman in quelli di Willa Hays, Eden Brolin sarà Mia ed Hassie Harrison la sua amica Laramie, atleta di barrel racing.