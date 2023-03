Paramount+ le novità di Aprile 2023: Yellowjackets 2 (finalmente) e Grease Rise of the Pink Lady

Nel mensile di marzo 2023 di Paramount+ avevamo annunciato gli arrivi di Yellowjackets 2 e Rabbit Hole in contemporanea con gli Stati Uniti su Paramount+. Purtroppo, come ben sanno gli abbonati alla piattaforma, queste due serie non sono più arrivate, probabilmente per lo sciopero del doppiaggio che ha condizionato il rilascio di alcuni prodotti. Ad Aprile 2023 su Paramount+ almeno la seconda stagione di Yellowjackets arriverà dal 12 aprile con episodi settimanali. Per Rabbit Hole il thriller con Kiefer Sutherland, a meno di sempre possibili sorprese, bisognerà aspettare maggio. Intanto vediamo i titoli in arrivo ad aprile su Paramount+.

Paramount+ le serie tv ad Aprile 2023

7 Venerdì

Grese: Rise of the Pink Ladies s.1: musical dramedy scritto da Annabel Oakes ambientato nel 1954 prima degli eventi di Grease e che il rock’n’roll spadroneggiasse, prima che i T-Birds fossero i più cool della scuola, quattro emarginati cambieranno per sempre la Rydell High.

11 martedì

Yonder s.1, serie coreana: Jaehyun riceve un invito dalla sua defunta moglie in un luogo chiamato Yonder, un luogo creato sulla base dei ricordi della moglie. Jaehyun accetta e a Yonder si riunisce con l’amore della sua vita. Nel catalogo sono presenti i k-drama Save Me, Signal e Voice.

12 Mercoledì

Yellowjackets s.2 dopo sette nomination agli Emmy, torna la serie creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson con Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey, Tawny Cypress. Tra presente e passato la storia di un gruppo di ragazze sopravvissute a un incidente aereo imparando a sopravvivere. Nella seconda stagione anche Lauren Ambrose ed Elijah Wood.

13 Giovedì

Mike Judge’s Beavis & Butt-Head s.1, il ritorno dei due storici ragazzacci adolescenti che amano le cose cool e odiano quelle che fanno schifo; reboot/revival della storica serie di MTV

20 Giovedì

The Game s.1-2 i nuovi giocatori offrono un’analisi moderna della cultura nera attraverso il prisma del football professionistico, cercando di mantenere la propria anima.

27 Giovedì

George & Tammy, miniserie (in precedenza annunciata a febbraio) con Jessica Chastain e Michael Shannon, racconta la storia di una coppia d’oro della musica country Tammy Wynett e George Jones.

Paramount+ le serie tv che proseguono ad Aprile 2023

Nel corso del mese di Aprile 2023 su Paramount+ termina la serie tv Your Honor con Bryan Cranston, venerdì 7 aprile in onda l’ultimo episodio. Si ferma anche Star Trek: Picard venerdì 21 aprile anche in questo caso si tratta dell’episodio finale dell’intera serie. Proseguono gli appuntamenti del giovedì con la prima stagione sottotitolata di Wolf Pack con Sarah Michelle Gellar e con la seconda di Mayor of Kingstown con Jeremy Renner.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.