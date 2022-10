Il mese di Novembre su Sky e NOW propone un giusto ed equilibrato mix tra conferme e novità. Nel corso del mese di Novembre 2022 torneranno serie amata dal pubblico come Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD, gli amanti dei procedurali classici troveranno la nuova e inedita stagione di Law & Order rispolverata da NBC – Universal visti i successi dei suoi spinoff SVU e Organized Crime e della formula dei franchise nella tv in chiaro generalista. Amata da pubblico e critica è anche The White Lotus che riparte con un nuovo ciclo di episodi. E poi prosegue l’onda degli Sky Original italiani e dopo Romulus a novembre su Sky è la volta della novità Il Grande Gioco.

Now e Sky Novembre 2022 le serie tv in arrivo

Lunedì 7

The White Lotus s.2: episodi settimanali a 8 giorni di distanza dagli USA per la serie tv creata da Mike White. The White Lotus si sposta in un resort da sogno in Sicilia a Taormina con nuovi personaggi a eccezione di Jennifer Coolidge che torna nei panni di Tanya McQuoid. Sabrina Impacciatore interpreta la manager dell’albergo 5 stelle.

Domenica 13

Law & Order s.21: arriva su Sky Investigation la nuova stagione del classico Law & Order, lo storico procedurale tornato in onda a 12 anni di distanza dalla sua conclusione. Sa Waterston riprende il ruolo di Jack McCoy, Anthony Anderson quello di Kevin Bernard (ma solo per questa stagione 21).

Martedì 15

One Chicago Night – Sky Serie replica la serata NBC con le nuove stagioni delle tre serie tv di Chicago prodotte da Dick Wolf. Si parte con l’ottava stagione di Chicago Med per proseguire con Chicago P.D. 10 e la serata è chiusa da Chicago Fire 11. Tutte e tre le serie tv a circa due mesi di distanza dagli USA.

Venerdì 18

Il Grande Gioco s.1: nuova serie italiana Sky Original prodotta con Eliseo entertainment e ambientata nel mondo del calciomercato. Francesco Monatanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini fanno parte del cast. Al centro i procuratori sportivi e gli interessi economici e politici che ruotano intorno al mondo del pallone.

Martedì 29

Delitto ai Tropici s.2: la comandante Melissa Sainte Rose di Martinique, trasferita a Fort de France dovrà indagare insieme al capitano Crivelli. Due caratteri diversi ma funzionali a risolvere di diversi casi che si presentano.

Now e Sky Novembre 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Novembre ci sono diverse serie tv che proseguono con appuntamenti settimanali su Sky e in streaming su NOW, per poi finire in un cofanetto on demand. Vediamo quindi quelle serie tv che terminano o proseguono nel mese di Novembre.

Sabato 5 termina Mr. Serlfridge s.2 su Sky Serie

s.2 su Sky Serie Domenica 6 termina The Equalizer s.2 su Sky Investigation

s.2 su Sky Investigation Martedì 8 termina Transplant s.2 su Sky Serie

s.2 su Sky Serie Mercoledì 9 termina McDonald & Dodds s.3 su Sky Investigation

s.3 su Sky Investigation Venerdì 11 terminano Romuluus 2 – La Guerra per Roma su Sky Atlantic e Coroner s.4 su Sky Investigation

su Sky Atlantic e s.4 su Sky Investigation Martedì 15 termina Babylon Berlin s.4 su Sky Atlantic

s.4 su Sky Atlantic Mercoledì 16 terminano Gangs of London s.2 su Sky Atlantic (ma tutti gli episodi sono già disponibili on demand) e The Endgame – La regina delle rapine su Sky Serie (la serie è stata cancellata).

s.2 su Sky Atlantic (ma tutti gli episodi sono già disponibili on demand) e su Sky Serie (la serie è stata cancellata). Venerdì 25 termina The Resort su Peacock (on demand e in streaming)

Sky e NOW novembre 2022 non solo fiction

Vediamo alcune segnalazioni in arrivo a Novembre dai canali di intrattenimento di Sky oltre quelli dedicati alle serie tv come Sky Uno, Sky Arte, Documentaries e Sky Nature. Su Sky Cinema si segnalano le collezioni dedicate alla comicità italiana, a Batman e ai film Sky original.

Sky Uno

Torna Hell’s Kitchen ormai arrivata alla stagione 21 da lunedì 14 novembre. Domenica 27 novembre arrivano nuovi episodi di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese

Sky Arte

Venerdì 4 novembre un documentario sulla tomba di Tutankhamon con la voce narrante di Manuel Agnelli, Tutankhamon. L’ultima mostra; da domenica 6 Una Boccata d’arte realizzato da Fondazione Elpis e Galleria Continua. Martedì 8 Virna Lisi – La donna che rinunciò ad Hollywood. Mercoledì 16 novembre riparte 33 giri Italian Masters mentre venerdì 18 c’è Salmo. San Siro, Questo è; il venerdì successivo 25 novembre il documentario Daniel Pennac: Ho visto Maradona!.

Sky Documentaries

Su Sky Documentaries il 4 novembre il documentario Tik Tok – Alla scoperta del fenomeno Social mentre da sabato 5 novembre tutti gli episodi di Mondiali 2006 – Destino Azzurro docuserie sulla vittoria del Mondiale e da lunedì 14 arriva Italia ’90 dedicata all’edizione organizzata nel nostro paese; si parla di calcio anche in Super Greed: The Fight for Football documentario sul progetto di Super League. Michael Moore con Fahrenheit 11/9 racconta il giorno della vittoria di Donald Trump e le sue conseguenze mercoledì 9 novembre. Venerdì 11 Morgan Freeman narra Clint Eastwood Factor.

Sky Nature

Gunda – Dalla parte degli animali da mercoledì 2 novembre racconta la scrofa Gunda mentre domenica 6 novembre si viaggia con la nave Akademik Mstislav Keldysh, ne La Grande Avventura Artica. Martedì 15 novembre un documentario su Greta Thunberg Greta – Ribelle per una giusta causa.