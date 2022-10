Debutta su Sky Serie e NOW in streaming la serie tv thriller The Endgame – La Regina delle Rapine composta da una sola stagione da 10 episodi. Protagoniste della serie Morena Baccarin e Ryan Michelle Bathè nei panni rispettivamente di una criminale e di un’agente FBI, alle prese con un’intesa faida destinata a riservare sorprese. La serie è andata in onda su NBC prodotta tra gli altri da Julie Plec e distribuita da NBCUniversal. La rete cercava di trovare una nuova serie tv capace di raccogliere l’eredità di The Blacklist e Blindspot, ma il tentativo è stato bocciato dal pubblico e dalla critica, nonostante l’interpretazione delle due protagoniste. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

The Endgame – La tegina delle Rapine, la trama

Il limite più grosso di The Endgame sta nel tentativo artificioso di costruire a tavolino una serie capace di riprendere alcuni dei punti di forza delle serie della rete con un approccio che ricordasse quello di Killing Eve nel rapporto tra le due protagoniste. Purtroppo però il pubblico oggi si tiene a distanza di sicurezza da prodotti “poco genuini”. Come in The Blacklist, infatti, al centro c’è una criminale, arrestata, che collabora con l’FBI.

Elena Federova, “regina delle rapine” capace di orchestrare colpi spettacolari, viene arrestata ma le viene proposto un accordo. L’obiettivo di Elena era però attirare l’attenzione di Val Turner, un’agente FBI con cui ha un passato in comune e che aveva cercato di uccidere in Gambia. Appare così evidente che Elena non è stata catturata ma si è fatta arrestare e che quindi ha una sua agenda da portare avanti. La serie così va avanti tra colpi spettacolari e flashback del passato di Elena, per mostrarne le origini.

The Endgame – La regina delle rapine, il cast

NBC e Universal hanno allestito un team di livello per questa serie tv che però, purtroppo, non ha portato al risultato sperato. Le due protagoniste sono infatti Morena Baccarin, attrice dall’ormai lunga carriera, e Ryan Michelle Bathe una stella in ascesa in attesa del progetto giusto per consolidare la propria carriera. Nicholas Wotton che arriva da Chuck, Prison Break, Scorpion ha creato la serie con Jake Coburn mentre Julie Plec era tra i produttori e Justin Lin, il regista di Fast and Furious ha diretto il pilot.

Morena Baccarin è Elena Federova

Ryan Michelle Bathé è l’agente Turner

Costa Ronin è Sergey Vodianov

Jordan Johnson-Hinds è l’agente Anthony Flowers

Mark Damon Espinoza è il direttore FBI Rogelio Real

The Endgame – La regina delle rapine, quante puntate sono

La prima (e unica) stagione della serie è composta da 10 episodi da circa 40/45 minuti l’uno.

The Endgame – La regina delle rapine 2 si fa?

Non ci sarà una seconda stagione di The Endgame, NBC lo scorso maggio ha cancellato la serie a causa di ascolti non soddisfacenti sia live con una media inferiore ai due milioni, che on demand e in streaming.

The Endgame – La regina delle rapine come vederlo in streaming

È possibile vedere la serie in streaming, oltre che durante la messa in onda in tv su Sky Serie, su Sky Go per gli abbonati alla pay tv, ma anche attraverso l’abbonamento a NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Disponibile anche il cofanetto con le precedenti tre stagioni.