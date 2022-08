The White Lotus 2, cast, episodi, info e data di uscita della serie di HBO

Il successo inaspettato della prima stagione di The White Lotus, ideata come serie limitata di soli 6 episodi, ha convinto il network statunitense HBO a trasformare lo show in una serie antologica e mettere in cantiere una seconda stagione ambientata in Italia. Era il 2021 e oggi, a quasi un anno di distanza, The White Lotus 2 sta per arrivare.

HBO ha deciso di dare un titolo alle stagioni, rinominando a cose fatte la prima stagione in The White Lotus: Hawaii e la seconda stagione in The White Lotus: Sicily, che diventerà Sicilia nell’edizione italiana che sarà trasmessa nel nostro Paese da Sky Atlantic. Curiosi di sapere tutto su questa seconda stagione?

Cosa sappiamo della seconda stagione di The White Lotus?

Il format è lo stesso della prima stagione. Nuova location, nuovi personaggi con la sola eccezione di Tanya McQuoid, e nuovi intrecci tra lo staff e gli ospiti del resort. Le premesse sono molto interessanti: troveremo una coppia di coniugi in vacanza con una coppia di amici, un uomo in viaggio in Sicilia insieme al padre e al figlio adolescente e un turista inglese in vacanza con gli amici e suo nipote.

Non sappiamo ancora come le storie di questi nuovi personaggi si intrecceranno con quelle dello staff del resort di lusso in Sicilia, ma visto tutto quello che è successo nella prima stagione possiamo aspettarci intrighi, scandali e, perché no, anche un omicidio per rendere il tutto ancora più avvincente. Anche nel caso di The White Lotus: Sicilia le avventure/disavventure si svolgeranno nell’arco di una settimana, dall’arrivo degli ospiti nell’idilliaca struttura a Taormina fino al momento in cui dovranno concludere le loro vacanze.

Personaggi e interpreti di The White Lotus 2

Questi sono i personaggi principali che compariranno in The White Lotus 2. Molti dettagli sono ancora avvolti dal mistero dal momento che HBO non ha ancora rilasciato un trailer ufficiale che ci permetta di capire di più né sinossi o altri dettagli.

Dominic Di Grasso (Michael Imperioli), un uomo in viaggio col padre Bert e il figlio Albie;

Bert Di Grasso (F. Murray Abraham), anziano padre di Dominic;

Albie Di Grasso (Adam DiMarco), figlio di Dominic appena uscito dal college.

Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), dopo le disavventure della prima stagione, torna al White Lotus, stavolta in Sicilia, accompagnata dalla sua assistente Portia;

Portia (Haley Lu Richardson), giovane donna che lavora per Tanya e la accompagna nel suo soggiorno italiano;

Cameron Babcock (Theo James), marito di Daphne, in viaggio in Sicilia insieme a una coppia di amici

Daphne Babcock (Meghann Fahy), moglie di Cameron.

Harper Spiller (Aubrey Plaza), in vacanza col marito Ethan e la coppia di amici Cameron e Daphne

Ethan Spiller (Will Sharpe), marito di Harper.

Quentin (Tom Hollander), emigrato britannico in viaggio con i suoi amici e suo nipote.

Valentina (Sabrina Impacciatore), direttrice del resort White Lotus.

Mia (Beatrice Grannò)

Lucia (Simona Tabasco)

Jack (Leo Woodall), ospite del White Lotus.

Greg (Jon Gries), ospite già visto nella prima stagione, legato sentimentalmente a Tanya McQuoid.

La lista sarà aggiornata man mano che arriveranno maggiori dettagli.

Quanti saranno gli episodi di The White Lotus 2

L’ufficialità non c’è ancora, ma è molto probabile che in casa HBO abbiano deciso di mantenere il formato originale di 6 episodi, ciascuno incentrato su una giornata trascorsa al White Lotus. Di seguito troverete, quando saranno annunciati, i titoli degli episodi e la data di messa in onda negli Stati Uniti e in Italia.

Dove è stata girata The White Lotus 2?

Collaborazione che vince non si cambia. La prima stagione della serie di HBO era stata girata al Four Seasons Resort Maui alle Hawaii e per questa seconda stagione è stato scelto un altro Four Seasons, l’esclusivo San Domenico Palace di Taormina, con le sue viste panoramiche dell’Etna e dell’antico Teatro Greco.

Il resort è rimasto chiuso al pubblico fino al 1° aprile 2022 per permettere lo svolgimento delle riprese.

Quando uscirà la seconda stagione?

La data ufficiale non c’è ancora, ma i nuovi episodi di The White Lotus 2 dovrebbero uscire entro la fine del 2022. La prima stagione era stata trasmessa negli Stati Uniti tra luglio e agosto 2021.

Trailer e immagini ufficiali di The White Lotus 2

In casa HBO c’è ancora il massimo riserbo su The White Lotus. Non abbiamo ancora immagini ufficiali né un vero trailer. L’unica piccola anticipazione che il network statunitense ci ha concesso fino a questo punto sono pochi secondi di anteprima che potete vedere qui sotto dal secondo 17: