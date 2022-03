The White Lotus 2 di HBO arriva in Sicilia, nel cast Sabrina Impacciatore e due attrici di Doc

La seconda stagione di The White Lotus sbarca in Sicilia e inevitabilmente arrivano le prime notizie di attori italiani ingaggiati nel cast. Nel cast della satira sociale firmata Mike White per HBO arrivano Sabrina Impacciatore (A casa tutti bene, 7 donne e un mistero) e due attrici reduci dal successo di Doc – Nelle Tue Mani come Beatrice Grannò e Simona Tabasco.

Dopo la travolgente prima stagione composta da 6 episodi e disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, il racconto di Mike White lascia le coste delle Hawaii per spostarsi nell’affascinante bellezza di Taormina. Le riprese dei sette episodi di The White Lotus 2 si stanno svolgendo al San Domenico Palace, un Hotel Four Season e dovrebbero proseguire fino al 1° aprile, almeno stando a quanto si evince dal sito dell’albergo in cui è impossibile prenotare una stanza prima di quelle date.

Oltre allo stile e al tono generale della serie tv, dalla prima stagione tornerà anche Jennifer Coolidge che riprenderà il ruolo dell’attrice Tanya McQuoid, questa volta accompagnata dall’assistente Portia interpretata da Haley Lu Richardson. Per quanto riguarda le italiane, Sabrina Impacciatore sarà la manager del ruolo, prendendo di fatto il ruolo che nella prima stagione era di Murray Bartlett. Grannò e Tabasco saranno invece delle ragazze del luogo, ma non sono stati dati ulteriori dettagli, potrebbero essere delle cameriere dell’albergo così come semplicemente delle persone che i clienti conoscono magari in spiaggia o in città.

The White Lotus 2 quello che sappiamo finora

Oltre al cast e alla location, sappiamo che le puntate saranno 7 una in più rispetto alla prima stagione di The White Lotus, e che arriveranno sempre su Sky e NOW prossimamente (fine 2022? inizio 2023?). Al centro ci sarà una settimana di vacanza al resort della White Lotus tra lusso, benessere e ricerca della pace e tranquillità.

Il cast internazionale

Oltre alle tre attrici italiane e a Jennifer Coolidge, a movimentare la settimana di vacanza al White Lotus italiano ci sarà una famiglia tutta al maschile formata dal nonno Bert di Grassi interpretato da F. Murray Abrham, dal figlio Dominic (Michael Imperioli) e dal nipote Albie interpretato da Adam Di Marco visto in The Order.

In vacanza ci sarà anche l’inglese Quentin interpretato da Tom Hollander, in viaggio con il nipote e degli amici. A Taormina anche la coppia sposata Cameron e Daphne Babcock interpretati da Theo James e Meghann Fahy, in vacanza con un’altra coppia Ethan Spiller (Will Sharpe) e la moglie Harper (Aubrey Plaza). Leo Woodall sarà Jack, un altro ospite del resort.

Sabrina Impacciatore è rappresentata da Volver e da Woolcan; Beatrice Grannò è rappresentata da Volver e Lapalumbo Comunicazione; Simona Tabasco è rappresentata da Volver e UPGRADEARTIST.