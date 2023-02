Il mese di Febbraio 2023 su Sky e NOW vede l’arrivo di diversi titoli sia sul fronte delle serie tv che guardando all’intrattenimento più in generale. Tra gli appuntamenti del mese c’è infatti la seconda stagione di Quelle Brave Ragazze con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito in viaggio e il documentario su Sergio Leone premiato ai Nastri d’argento. Titolo di punta del mese è sicuramente Django, rilettura contemporanea del western diretto e supervisionato da Francesca Comencini. Tra gli arrivi del mese c’è da segnalare non in prima visione, Call the Midwife che parte su Sky Serie il sabato sera. Intanto Sky e NOW guardano già al futuro e anticipano l’arrivo di Yellowstone 5 dal 1° marzo, Christian 2 nel corso del mese e Succession 4 dal 3 aprile.

Now e Sky Febbraio 2023 le serie tv in arrivo

5 Domenica

Law & Order: Special Victims Unit s.24A su Sky Invetigation: prima parte degli episodi della nuova stagione dello storico crime con il capitano Oliva Benson alle prese con i casi di violenza sessuale

15 Mercoledì

Maria Antonietta s.1 su Sky Serie (prodotto da BBC e Canal+): la storia della giovane regina, moderna e all’avanguardia nell’oscura corte di Versailles. A 14 anni diventa moglie del futuro Luigi XVI e diventa un’icona fashion per l’epoca grazie al suo carisma, libera per quanto si possa esserlo in quell’epoca, un’icona femminista avanti per quegli anni.

17 Venerdì

Django s.1 su Sky Atlantic con 2 episodi a settimana: serie originale Sky e Canal+, diretta da Francesca Comencini anche direttrice artistica, ispirata al western di Sergio Corbucci. Nel Texas del 1800 Django (Matthias Schoenaerts) è un cowboy in cerca della figlia che trova a New Babylon, una città in cui tutti sono uguali e liberi. Qui ritrova proprio la figlia Sarah (Lisa Vicari) che sta per sposare John Ellis (Nicholas Pinnock) fondatore della città, che dovrà difendere dalle mire di Elizabeth Thurman impegnata in una personale missione per liberarsi di questa città che considera piena di peccatori.

21 Martedì

Souls – Tutte le vite che ricordi s.1 Sky Atlantic (originale Sky Germania): le vite di tre donne si intrecciano quando Jacob, figlio di Hanna, è coinvolto in un incidente d’auto e dice di ricordarsi di esser stato pilota d’aerei in una vita precedente.

24 Venerdì

Funny Woman s.1 Sky Serie (originale inglese): una ragazza di Liverpool cerca la propria strada nel mondo della comicità degli anni ’60. Barbara Parker (Gemma Artenton) vuole diventare famosa e arrivata a Londra scopre che la strada per il mondo dello spettacolo è più complessa del previsto. La sua arma inaspettata si rivelerà il suo umorismo. L’ingaggio per una nuova sitcom potrebbe essere l’avvio della sua carriera come un sonoro fiasco.

Now e Sky Febbraio 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Febbraio sono diverse le serie tv che proseguono con appuntamenti settimanali su Sky e in streaming su NOW, per poi finire in un cofanetto on demand. Vediamo quindi quelle serie tv che terminano o proseguono nel mese di Febbraio:

Mercoledì 1° febbraio termina la miniserie Litvinenko – Indagine sulla morte di un dissidente su Sky Atlantic

su Sky Atlantic Venerdì 3 febbraio termina la prima stagione di Call My Agent Italia su Sky Serie

su Sky Serie Ogni lunedì prosegue The Last of Us sia in versione originale che doppiata (a 7 giorni di distanza) su Sky Atlantic

Now e Sky Febbraio 2023 non solo fiction

Sky Uno

Oltre a Masterchef Italia 12 che prosegue il giovedì sera, da domenica 19 febbraio arriva Quelle Brave Ragazze 2. Dopo l’addio di Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo tornano in viaggio con una nuova “ragazza” Marisa Laurito. Accompagnate dall’autista e tuttofare Alessandro Livi, le tre signore in questi sei nuovi episodi viaggeranno per la Provenza e Montecarlo.

Sky Arte

2 – Kenny Shcarf – When Worlds Collide

7 – Bill Cunningham New York

12 – Inside the Uffizi

dal 14 – Io e Lei, un viaggio nel mondo di diverse artiste come Gabriella Ferri, Giulietta Masina, Tina Modotti, Elsa Schiaparelli e Isadora Duncan.

dal 17 – Patrimonio

26 – Vorrei Sparire senza Morire – Un racconto di Pupi Avati

27 – Milan Kunder – L’insostenibile leggerezza dello scrittore

Sky Documentaries

3 – Le Streghe d’oriente

4 – Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America , vincitore del nastro d’Argento; con la partecipazione di Martin Scorsese, Steven Spielberg, Damien Chazelle, Carlo Verdone, Clint Eastwood e Robert De Niro

, vincitore del nastro d’Argento; con la partecipazione di Martin Scorsese, Steven Spielberg, Damien Chazelle, Carlo Verdone, Clint Eastwood e Robert De Niro 6 – Chernobyl I Nastri perduti

12 – Tom Brady – La Leggenda del Football

16 – Django & Django Sergio Corbucci Unchained

18 – Scouting for Models – Il volto oscuro della moda

25 – Kingdom of Dreams – I nuovi sovrani della moda

Sky Nature