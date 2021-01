Il viaggio di StarzPlay tra generi e mondi diversi, prosegue a gennaio con l’arrivo dell’attesa miniserie The Stand adattamento del romanzo di Stephen King conosciuto in Italia come L’Ombra dello Scorpione. La città di Boulder in cui i sopravvissuti alla pandemia provano a ricostruire la società, si va ad aggiungere alla Nuova Londra distopica di Brave New World che prosegue ogni domenica con 5 nuovi episodi nel corso del mese, anche in questo caso adattamento di un romanzo, questa volta firmato da Aldous Huxley.

Un cast all star con Whoopy Goldberg nei panni della centenaria madre Abigail, sorta di veggente in contatto con la divinità e Alexander Skarsgard in quelli di Randall Flagg, il cattivo dei romanzi di King, un villain presente in più romanzi e che incarna la componente cattiva della realtà, il diavolo tentatore che seduce le menti più fragili. Accanto a loro troviamo anche James Mardsen, Greg Kinnear, Eion Bailey, Katherine McNamara e molti altri. Tra apocalisse e distopia, c’è ancora spazio per la realtà su StarzPlay con il 3 gennaio l’episodio finale della prima stagione di Power Book II: Ghost e il 10 per quello di No Man’s Land che ci ha trasportato nel ventre del conflitto siriano.

1

Il calendario delle serie tv su StarzPlay a Gennaio

Domenica 3: Finale di stagione per Power Book II: Ghost , la serie tv sequel/spinoff di Power con al centro il figlio dell’imprenditore/criminale della precedente serie, Tariq St. Patrick interpretato da Michael Rainey, Jr.

, la serie tv sequel/spinoff di Power con al centro il figlio dell’imprenditore/criminale della precedente serie, Tariq St. Patrick interpretato da Michael Rainey, Jr. Domenica 3: The Stand – L’Ombra dello scorpione , a 3 settimane dal debutto USA arriva con rilascio settimanale (un episodio a settimana) la miniserie adattamento del romanzo di Stephen King.

, a 3 settimane dal debutto USA arriva con rilascio settimanale (un episodio a settimana) la miniserie adattamento del romanzo di Stephen King. Domenica 3/10/17/24/31: nuovi episodi di Brave New World , composta in tutto da 9 episodi, la serie è ispirata al romanzo distopico di Aldous Huxley con al centro un mondo in cui non esiste denaro, privacy, famiglia tutti elementi che minano l’equilibrio pacifico della convivenza, finchè l’arrivo di un elemento esterno farà crollare le certezze di questa Nuova Londra.

, composta in tutto da 9 episodi, la serie è ispirata al romanzo distopico di Aldous Huxley con al centro un mondo in cui non esiste denaro, privacy, famiglia tutti elementi che minano l’equilibrio pacifico della convivenza, finchè l’arrivo di un elemento esterno farà crollare le certezze di questa Nuova Londra. Domenica 3/10: ultimi episodi per No Man’s Land la serie che racconta il conflitto siriano attraverso la prospettiva di un uomo in cerca della sorella.

Vi ricordiamo che StarzPlay al costo mensile di 4,99€ è disponibile in Italia come “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv e Vodafone Tv ma anche come app indipendente per smartphone e tablet.