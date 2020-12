Un buon alleato in questi giorni di festa in lockdown può sicuramente essere StarzPlay, la versione internazionale del canale cable americano Starz, ha un catalogo ricco di produzioni originali ma anche di tante interessanti acquisizioni in esclusiva. E poi è praticamente ovunque con la possibilità di vederlo come Channel in abbonamento su Prime Video, Rakuten Tv o Apple Tv+, ma anche attraverso una sua app autonoma su smartphone e tablet.

Una piattaforma dal gusto antico che per molti suoi prodotti mantiene il rilascio settimanale come per No Man’s Land o per la novità appena arrivata Brave New World, racconto di un mondo distopico in cui l’equilibrio è mantenuto dalla privazione di ogni elemento personale, dalla privacy al denaro in nome di una società pacifica per classi, ma come ogni equilibrio è fatto per esser rotto.

Natale con lo streaming: 5 serie tv da vedere su StarzPlay

Deadly Class a scuola durante le feste

Nella lettera a Babbo Natale hanno chiesto solo armi, anzi non hanno chiesto nulla perchè loro Babbo Natale lo rapinano, sono i ragazzi di Deadly Class scorretta serie tv con al centro un gruppo di ragazzi, figli di cattivi, aspiranti criminali, educati a combattere e al mondo del crimine. Ispirata all’omonimo fumetto di Rick Remender e Wesley Craig, protagonista della serie è il classico ragazzo sfortunato, reclutato per caso in questa scuola di elite per cattivi, dove dovrà dar sfogo alla propria natura.

Purtroppo cancellata dopo una sola stagione, la serie unisce le dinamiche del teen drama con i rapporti tra quest adolescenti lontani dai canoni classici del genere, con l’action legato al mondo dei fumetti, dando vita a 10 episodi godibili e piacevoli da vedere con un susseguirsi di emozioni e situazioni imprevedibili, il tutto con un tocco di velato sarcasmo che non guasta mai.

Four Wedding and a Funeral la serie romantica per le feste su StarzPlay

Prendete uno dei tanti pandori che avete a casa, tagliatene una fetta, poi preparate una bella crema al cioccolato e infilatevi sotto le coperte per coccolarvi un po’ con questa rilettura moderna di Quattro Matrimoni e un Funerale. Non un remake o un reboot Four Weddings and a Funeral creato da Mindy Kaling è una lettera d’amore alle commedie romantiche degli anni ’90 capaci di unire l’elemento più drammatico a quello più comico per far divertire e sognare lo spettatore.

Four Weddings and a Funeral ha naturalmente al suo interno i matrimoni e il funerale del titolo, ma è soprattutto il racconto di un gruppo di amici immersi in una Londra colorata, ricca di stimoli diversi, multiculturale e profondamente contemporanea e al contempo romantica. L’umorismo sagace e tagliente di Mindy Kaling cresciuto nel mondo di The Office e sviluppato sempre più con The Mindy Porject, si ritrova in questa serie anche in tutti quegli immancabili riferimenti alla cultura pop.

Ramy per una festa multiculturale

Questi giorni di festa possono essere utili anche per scoprire altre culture magari attraverso il dramedy Ramy, la corrosiva serie di Ramy Yousseff in cui racconta in parte la sua vita di figlio di immigrati egiziani, mussulmano più o meno praticante, in bilico tra la cultura americana e quella delle sue origini che, soprattutto nella seconda stagione, cerca di esplorare sempre di più. Se la prima stagione ha una componente episodica più forte, con situazioni che si risolvono nell’arco di 30 minuti, nella seconda Ramy osa ancora di più e con l’ingresso di Mahershala Ali esalta la componente più drammatica e legata all’attualità.

Years and Years la maratona di capodanno che guarda al futuro

Come trascorrere il Capodanno se non provando a immaginare il futuro? La maratona ideale per queste feste su StarzPlay è Years and Years una miniserie che attraverso una famiglia inglese ci trasporta in un futuro da incubo, ben oltre la pandemia che stiamo vivendo, in cui quel briciolo di umanità che ancora ci è rimasta si disintegra sotto i colpi del populismo di una politica senza scrupoli.

Years and Years è uno schiaffo in faccia al disinteresse dell’umanità, a chi pensa a curare il proprio orticello senza rendersi conto se quello vicino è malato rischia di contagiare anche il tuo, a chi ha una fede cieca verso le parole di qualcuno senza pensare cosa si possa nascondere dietro a quelle azioni.

Power la potente serie action di Starz

I lunghi giorni di festa accompagnati dal lockdown possono essere l’occasione per recuperare Power e il suo spinoff Power Book II: Ghost che prosegue le vicende della serie attraverso il figlio del protagonista. La serie è un gangster dai risvolti familiari, al centro c’è James St. Patrick un uomo dalla doppia vita: proprietario di un night club e un importante criminale di New York.

Prodotta da 50 Cent Power è una serie tv che infarcisce il crime con le tinte della soap, attraverso le dinamiche familiari e non del protagonista, diviso tra l’amore per la moglie e la famiglia e quello per una donna che arriva dal suo passato e che oggi è una procuratrice distrettuale. Il pericolo è il suo mestiere e il divertimento sicuramente non manca in Power.