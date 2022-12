Qui parleremo dell’anticipo di Mi casa es tu casa, dello slittamento di Non sono una signora, del Cantante mascherato e di Boomerissima. In principio doveva andare in onda ad inizio dicembre nella serata del giovedì di Rai3, poi è stato spostato nel martedì sera di Rai2 di febbraio dopo il Boomerissima di Alessia Marcuzzi, la cui partenza è per ora prevista per il prossimo 10 gennaio 2023 pure su Rai2 (rete voluta della stessa Marcuzzi per il suo ritorno in Rai). Ma dalle parti della direzione intrattenimento prime time le idee cambiano ed ora il programma di Cristiano Malgioglio, Mi casa es tu casa, a cui ci riferivamo, cambia ancora data. Resta stavolta su Rai2 ma parte ad inizio dicembre come inizialmente prefissato, più precisamente dal prossimo 7 dicembre mercoledì.

Il programma prodotto con l’amabile collaborazione della società Ballandi multimedia è già stato tutto registrato e le cinque puntate sono già tutte pronte alla messa in onda. Si è deciso di anticiparne la messa in onda perchè la trasmissione contiene delle chiacchierate con gli ospiti presenti presso la casa televisiva del giurato di Tale e quale show, che rischierebbero di perdere mordente se trasmesse troppo in avanti. Una mossa questa quindi per tutelare il programma e assicurargli una miglior resa televisiva.

Per questo motivo Mi casa es tu casa andrà in onda subito da mercoledì per cinque settimane e fino al 4 gennaio 2023, quindi in pieno periodo di festività natalizie. Ospite della prima puntata di Mi casa es tu casa sarà come noto la showgirl statunitense Heather Parisi e il cantante inglese Sam Ryder, insieme naturalmente a tanti altri personaggi. Tutto ciò sposterà dunque la messa in onda delle pure già tutte pronte puntate del varietà Non sono una signora al 2023, programma questo che forse qualcuno non ha ritenuto adatto per il periodo natalizio, ma entriamo nei dettagli.

All’attenzione dei dirigenti Rai è arrivato anche il fatto che il programma con Alba Parietti, già in qualche modo simile a Il cantante mascherato, rischierebbe di bruciare l’attesa per la quarta serie dello show diretto e condotto da Milly Carlucci se trasmesso prima del varietà di Rai1, la cui prima puntata al momento è prevista per i sabati sera di Rai1 dalla metà di marzo, precisamente dal 18 marzo. Si è dunque reso necessario separare per bene le due produzioni l’una dall’altra, ecco quindi che Non sono una signora al momento è previsto in onda su Rai2 da fine aprile 2023. Nel frattempo l’unica cosa certa è la messa in onda da mercoledì, giorno di Sant’Ambrogio, sulla Rete 2 del nuovo varietà di Cristiano Malgioglio Mi casa es tu casa, la cui sigla si intitola “Raffaella“, cantata dallo stesso Malgioglio insieme al gruppo spagnolo dei Varry Brava e dedicata naturalmente a colei che ha portato per prima questo format in Italia, Raffaella Carrà. Dunque caro Cristiano, tanti auguri e te lo facciamo dire dalla stessa Raffa nazionale :