Come ben sappiamo ed abbiamo avuto modo di raccontarvi sia dalla presentazione dei Palinsesti Rai, sia all’inizio di questa stagione televisiva, l’azienda ha iniziato un impegnativo lavoro di refresh per Rai 2. La struttura del nuovo palinsesto è un work in progress che sta portando con sé trasversali novità a partire dal daytime mattutino, incrociando i nuovi prodotti del pomeriggio tra cui BellaMà, Nei tuoi panni e Una scatola al giorno in preserale, per poi portarci alla prima serata tra titoli già affermati dalla rete e debutti (l’ultimo in ordine di tempo ieri sera con Che c’è di nuovo, condotto da Ilaria d’Amico).

Siamo in attesa dell’approdo di Fiorello su Rai 2 a partire dal 5 dicembre (e dal 7 novembre su Rai Play), ma la scommessa Rai 2 è come un pacco regalo a sorpresa, non sai mai quello che potrebbe aspettarti. Ed è un po’ questo il senso della notizia di cui TvBlog vi dà conto in anteprima.

Parliamo di una produzione partita nel 2019 con il titolo di A raccontare comincia tu, l’ultimo programma condotto dall’indimenticabile Raffaella Carrà. Trasmessa per due edizioni nella primavera e nell’autunno di quell’anno, A raccontare comincia tu ci ha lasciato in eredità mille altre sfumature della Raffaella più confidenziale e amichevole che abbiamo mai conosciuto prima. Questo è successo anche grazie ad ospiti illustri che, puntata dopo puntata, si sono alternati.

Di A raccontare comincia tu resta il ricordo, ma ci sarà il nuovo programma (TvBlog ve ne ha già parlato in anteprima) Mi casa es tu casa a far rivivere quell’atmosfera divertente, informale ed intima. Il conduttore lo conosciamo bene ed è Cristiano Malgioglio. Il cantante e paroliere (oggi giudice di Tale e Quale show) incontrerà personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica e dello sport per raccontarsi a cuore aperto. Cristiano porterà a scoprire lati inediti del personaggio intervistato (In questo retroscena del nostro Hit ci sono succose anticipazioni), ma non solo, l’ospite sarà sorpreso da inaspettati arrivi, scoperte d’archivio dimenticate e potrà persino essere protagonista di performance live.

TvBlog è in grado di anticiparvi ben due notizie importanti a proposito: la prima è che Mi casa es tu casa arriverà a partire da Febbraio 2023, la seconda riguarda la rete. Fino ad oggi sapevamo che Rai 3 sarebbe stata la rete ospitante di Mi casa es tu casa in prime time, ma attenzione, perché così non sarà. Non è un caso se vi abbiamo parlato della scommessa Rai 2, dato che al programma è stata data una promozione e sarà spostato proprio sulla seconda rete Rai.

Cristiano Malgioglio, con il ventaglio di ospiti che si alterneranno a Mi casa es tu casa, dunque va ad arricchire la gamma dei nomi forti chiamati all’appello per la rivoluzione targata Rai 2.