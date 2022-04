Il cantante mascherato confermato per la quarta edizione nel 2023

Si è chiusa venerdì sera con la vittoria di Paolo Conticini l’edizione numero tre del Cantante mascherato, lo show di Rai1 prodotto con la preziosa collaborazione della Endemol Shine Italy. Uno spettacolo di varietà che giunto al suo terzo ciclo è ormai diventato uno dei titoli più soddisfacenti e sicuri del portafoglio format presenti nella cornucopia della prima rete della televisione di Stato.

Già perchè forte di una media del 18,66% di share di questa edizione, sui livelli di altri varietà di Rai1 che hanno conquistato share di questo tipo in questa stagione televisiva e fra i pochi che hanno toccato il 20% in alcune emissioni, si è conquistato sul campo la conferma per una quarta edizione nel prossimo anno. Ci sarà dunque anche nella prossima stagione televisiva il Cantante mascherato guidato ovviamente da Milly Carlucci, che si conferma una professionista di livello, non solo nelle vesti di conduttrice, ma anche in quelle di direttore artistico del programma, ruolo che ricopre da sempre anche per il suo show prediletto, ovvero Ballando con le stelle.

Se però Ballando con le stelle ha elementi molto forti all’interno del suo meccanismo, per il Cantante mascherato diventa tutto più difficile, visto che il format, alla fine dei conti ha il suo apice solo nei momenti degli smascheramenti, che evidentemente coprono pochissimo spazio all’interno del programma, rispetto alla sua durata totale. Ecco dunque che proprio in questi casi viene a galla ancora di più la professionalità di una conduttrice e condottiera nel portare a casa comunque un risultato di tutto rispetto quale è questo del Cantante mascherato. Una cosa questa che si può tranquillamente paragonare alla bravura di un giornalista conduttore di Tg, che mostra la sua bravura solo quando riesce ad andare avanti per ore durante una Straordinaria con solo due righe di agenzia, rispetto alla classica conduzione dell’edizione ordinaria del telegiornale.

La quarta edizione del Cantante mascherato dovrebbe andare in onda sempre in questo periodo dell’anno, cioè fra febbraio e marzo 2023, mentre Ballando con le stelle dovrebbe comunque andare in onda il prossimo autunno, visto anche che non ci sarà la nostra Nazionale di calcio nei prossimi Mondiali, anche a costo di partire alle 21:45 al termine del match di calcio di serata.