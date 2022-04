Il cantante mascherato 3, vince la volpe: è Paolo Conticini

La terza edizione de Il cantante mascherato è vinta dalla maschera della volpe sotto la quale c’era l’attore Paolo Conticini. Sul podio, al secondo posto si è posizionato il pulcino (entrato in gioco solo una settimana fa), al suo interno altri due protagonisti stracitati nelle ipotesi della giuria: Lino Banfi e sua figlia Rosanna. La medaglia di bronzo vede un pari merito per il camaleonte (Riccardo Rossi) e la lumaca composta anche in questo caso da una strana coppia, la più complicata da indovinare (Giancarlo Magalli e sua figlia Michela).

L’avventura del programma del venerdì sera di Rai 1 così volge al suo termine dopo sette puntate.