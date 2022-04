Non si sa come sia potuto accadere ma Soleluna, la maschera più facile di questa edizione de Il cantante mascherato, grazie a innumerevoli trucchetti è riuscita ad agguantare la finale per un soffio. Il ballottaggio con il camaleonte porta alla soluzione dell’identità nascosta sotto la maschera più discussa, questo perché il pubblico da casa tramite il televoto ha deciso a chi dare il pass per la finalissima scegliendo il camaleonte.

A differenza della giuria che, al contrario, aveva intenzione di mandare in finale Soleluna, il pubblico ha rotto tutti gli schemi e finalmente Cristiano Malgioglio si è svelato: “Volevo ringraziarti (si rivolge a Milly Carlucci, ndr) per avermi invitato in questo programma gioioso. Sono molto felice perché in un momento così difficile adoro mettermi in gioco“. Non appena levata la maschera, si nota sulla testa di Malgioglio una fascia che gli copre la fronte. Flavio Insinna prende la palla al balzo e gioca: “Perché hai il cerchio alla testa?”

Chi è che mi curerà la cervicale? – risponde il cantante – a chi devo chiedere i danni? Alla Rai? a Endemol? Voi non potete capire per un mese e mezzo quanta difficoltà con quella maschera.

Allo svelamento viene aggiunto un’altra rivelazione che si collega ad un momento ben preciso della seconda puntata, quando Caterina Balivo per provare a stanare Malgioglio lo chiamò direttamente dal suo telefono conversando con il presunto Cristiano. In realtà la voce che parla con la Balivo era quella di Massimo Lopez, invitato in seguito come complice per il depistaggio sulle indagini e lo conferma il filmato mandato solo dopo lo smascheramento: “Gli ho dato io il telefono” dice Malgioglio.

Prima di uscire dallo studio coglie l’occasione per un’autopromozione a poco più di un mese dall’Eurovision Song Contest: “Ringrazio il direttore di Rai 1 Stefano Coletta perché ho la possibilità di commentare l’Eurovision insieme a Gabriele Corsi“.