Anche la “Big N” soccombe di fronte alla “Big S”. Dove si intende, per la prima, Netflix, e per la seconda Sanremo 2023. Il fatto che le aziende realizzino degli spot a tema Festival da mandare in onda solo ed esclusivamente nel corso della settimana sanremese è una pratica che da qualche anno sta prendendo piede. Un po’ come al Super Bowl, per intenderci: segno anche questo della popolarità che, a prescindere dagli ascolti, viene riconosciuta a quella tv generalista di cui Sanremo è sovrano. Almeno per una settimana, questa settimana.

Proprio sul concetto che questa è una settimana intoccabile televisivamente parlando per milioni di italiani si basa la nuova campagna pubblicitaria che Netflix ha voluto realizzare in occasione del Festival. L’idea è semplice: inutile sfoderare nuovi ed accattivanti titoli quando anche i dispositivi mobili sono tutti sintonizzati su Raiuno. Meglio, allora, chiamare una tregua.

E così, nel nuovo spot Netflix (che potete vedere in alto) troviamo alcuni dei volti delle prossime produzioni della piattaforma ritrovare al lavoro… da soli. Matilda De Angelis, protagonista de La Legge di Lidia Poet (dal 15 febbraio) non trova l’assistente; Zerocalcare (il cui Questo mondo non mi renderà cattivo uscirà prossimamente) doppia il suo alter ego animato in totale solitudine; Giacomo Ferrara (tra i protagonisti di SuburrÆterna, sequel spin-off di Suburra) resta appeso ad una fune. Luisa Ranieri (nel cast di “Nuovo Olimpo”, il film di Ferzan Ozpetek destinato alla piattaforma), invece, sente dei rumori provenire da un van: è qui che si sono ritrovati tutti i tecnici e membri delle varie troupe, davanti ad un televisore (in bianco e nero?) da cui si sente chiaramente l’annuncio del maestro direttore dell’orchestra della prossima canzone del Festival.

“Un anno di nuove storie in arrivo”, promette lo spot nel claim, “ma non questa settimana”. Se non fosse abbastanza chiaro, la didascalia dello stesso spot pubblicato dei social non lascia dubbi: “Sappiamo benissimo cosa farete i prossimi 5 giorni. Tranquilli, non siete gli unici”. A chiudere la rassegna di volti noti agli abbonati, quello di Pedro Alonso, il cui Berlino -prequel de La Casa di Carta- sarà disponibile a dicembre di quest’anno.

Un’idea pensata ad hoc e che ammette che di fronte ai grandi eventi non c’è piattaforma di ultima generazione che tenga. Un passo in avanti rispetto allo spot dell’anno scorso, pensato anche in quel caso appositamente per la settimana del Festival, ma in cui si celebravano le grandi storie di Netflix senza ammettere che, quelle storie, per una settimana sarebbero state… in pausa.